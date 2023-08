Bahia reduz tempo de abertura de empresas e registra novo recorde

A- A+

A Bahia conseguiu reduzir para nove horas o tempo médio para se formalizar um negócio, o menor já registrado pelo Estado desde 2019, quando a Receita Federal do Brasil iniciou a mediação do ranking do Tempo Médio de Abertura de Empresas. O ranking avalia o tempo médio que os órgãos públicos levam para registrar uma empresa, desde as consultas da viabilidade do endereço de instalação do estabelecimento até a emissão do CNPJ.

Das nove horas contabilizadas, pouco mais de oito horas é o tempo necessário para as Prefeituras analisarem se a empresa pode funcionar no endereço desejado, e uma hora, aproximadamente, é o tempo que a Junta Comercial da Bahia (Juceb) leva para realizar o registro do contrato social e emitir o CNPJ através de integração com a Receita Federal.

Ação articulada

Em fevereiro de 2023, após uma série de ações adotadas pela Juceb junto às prefeituras municipais, e também nos seus processos internos, a Bahia havia alcançado o seu melhor resultado até então, com um tempo médio de 12 horas, ocupando, pela primeira vez, a segunda colocação no ranking.

Agora, após intensificar ainda mais o relacionamento com as Prefeituras Municipais do interior, a Bahia volta a ocupar o posto de segundo Estado mais rápido do país, porém, registrando uma nova marca histórica para a classe empresarial baiana, ficando atrás apenas de Sergipe.

Segundo a Juceb, o resultado é fruto do trabalho que o Governo do Estado vem realizando para melhorar o ambiente de negócios, simplificando e desburocratizando a formalização de empresas, sempre com o foco de tornar a Bahia mais atrativa para o empreendedorismo, principal gerador de emprego e renda para os baianos.

