Algumas construtoras têm direcionado seu negócio para a requalificação urbana. Em Pernambuco, uma das empresas que mais tem feito isso é a ACFL Empreendimentos. A partir da análise do Plano Diretor de Paulista, a construtora do empresário Avelar Loureiro Filho deu uma nova organização imobiliária à cidade, tendo como âncora o Shopping Paulista North Way. Em seu entorno, ergueu vários residenciais e foi seguido pelos concorrentes.

O resultado é que no Censo de 2022 Paulista deu um salto de 13,88% na sua população, em comparação com o Censo de 2010, e atingiu 342.167 habitantes.

Em Maceió, vem ocorrendo algo parecido. Mas no sentido inverso. No bairro da Cidade Universitária, a Construtora Engenharq está erguendo o Grand Jardim Shopping no entorno dos 17 condomínios residenciais que ela mesma construiu, dando sequência a um bairro planejado.

Conforme disse ao Movimento Econômico José Hugo Cardoso Ferro, um dos sócios da empresa, o investimento de R$ 80 milhões no novo mall faz parte do conjunto de projetos da Engenharq para aquela parte alta de Maceió. Desde 2013 a área sendo desbravada e já conta com vários condomínios residenciais fechados, os Gran Jardins. São mais de 10 mil unidades residenciais na região e a previsão é de mais cinco condomínios a serem construídos em breve.

Inteligência Artificial no LIDE-PE

O LIDE Pernambuco promove debate em torno da Inteligência Artificial na próxima quarta-feira, reunindo um time fera: Rafael Andreatta, diretor de Business Intelligence da Unilever; Ricardo Cappra, fundador do Cappra Institute For Data Science e Domingos Monteiro, CEO da Neurotech. Eles irão debater a IA aplicada aos negócios, com casos práticos. O encontro deve reunir 250 líderes empresariais no MV Business Center.

Páscoa

Novo Atacarejo comprou 40% a mais de itens para abastecer lojas de PE e PB para a Páscoa. O reforço no estoque das 27 unidades é para atender estabelecimentos e empreendedores que geram renda com a produção de alimentos.

“Agroamiga”

Em 2023, o programa de microcrédito rural Agroamigo, do Banco do Nordeste (BNB), concedeu mais financiamentos às mulheres do que aos homens pela primeira vez em seus 18 anos de história. Com 51% dos contratos concedidos ao público feminino, já poderia se chamar “Agroamiga”.

Shopping Janga

A CEO do Shopping Norte Janga, Cleia Alves, e a presidente da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), Angella Mochel, tratam de parcerias para beneficiar empreendedores de Paulista com acesso a crédito diferenciado.

Capacitação em energia

A Federação das Indústrias do Ceará inaugurou o Centro de Excelência para Transição Energética Jurandir Marães Picanço Júnior, um dos locais de capacitação profissional em energias renováveis mais completos do país.

Hub Nogueira

O Hub Nogueira Corretores será o anfitrião do 89º Encontro da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), que acontece no Recife, de 13 a 15 de março, reunindo dirigentes e colaboradores de empresas associadas à ABMI em todo o Brasil para trocar experiências e compartilhar as principais novidades do mercado.

