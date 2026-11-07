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Coluna Movimento Econômico Bancos terão novas restrições para oferecer empréstimos a consumidores endividados A partir de 31 de março de 2027, os bancos serão obrigadas a ter mecanismos para que os clientes bloqueiem ofertas de empréstimos

A oferta de empréstimos no Brasil terá novas restrições a partir de 2027, especialmente para consumidores que já apresentam dificuldades para pagar suas dívidas. O Banco Central aprovou três resoluções que ampliam as responsabilidades de bancos, financeiras e instituições de pagamento na concessão de crédito. As medidas atingem a publicidade de empréstimos, exigem maior transparência sobre o comprometimento da renda e estabelecem condições específicas para ofertas de crédito durante operações pelo Pix.

A principal mudança está na Resolução BCB 602, que entra em vigor em 31 de março de 2027. As instituições serão obrigadas a disponibilizar mecanismos para que os clientes bloqueiem propagandas e ofertas ativas de empréstimos. Para consumidores classificados como financeiramente vulneráveis ou com risco de endividamento excessivo, as exigências serão maiores. Os bancos somente poderão apresentar ofertas mediante autorização prévia, específica e inequívoca, desde que tenham como finalidade melhorar as condições financeiras do cliente, sem liberação de novos recursos.

Na prática, essas ofertas poderão envolver renegociação de dívidas, portabilidade para outra instituição ou substituição de empréstimos por modalidades mais vantajosas. A regulamentação não impede que o próprio consumidor procure crédito. O objetivo é restringir a abordagem comercial que pode estimular a contratação de novas dívidas por quem já enfrenta dificuldades financeiras.

Outra mudança relevante é a criação do Painel de Dívidas Consolidadas, previsto na Resolução BCB 601. A partir de 1º de julho de 2027, as instituições deverão disponibilizar informações sobre obrigações financeiras, custos e capacidade de pagamento. Antes da contratação, o consumidor terá acesso a simulações que indicarão o valor das parcelas e o impacto do novo empréstimo sobre seu orçamento.

O sistema também emitirá alertas quando o comprometimento da capacidade mensal de pagamento atingir 40%. Esse percentual não representa uma proibição automática de novos financiamentos, mas um indicador de risco que deverá ser informado ao cliente. Inicialmente, o painel reunirá operações mantidas na própria instituição. Posteriormente, incorporará dados do Sistema de Informações de Créditos (SCR) e do Open Finance.

A terceira resolução, de número 603, estabelece regras para a oferta de crédito durante transferências pelo Pix. A modalidade dependerá de consentimento prévio e específico, com intervalo mínimo de 24 horas entre a habilitação e a primeira oferta.

As medidas também terão reflexos sobre as estratégias comerciais das instituições financeiras, que precisarão adaptar sistemas, procedimentos de avaliação e mecanismos de relacionamento com os clientes. Em um mercado no qual a contratação digital tornou o empréstimo acessível em poucos minutos, o Banco Central procura reforçar a responsabilidade de quem oferece crédito, e não apenas de quem contrata.

Crédito digital

A expansão dos bancos digitais e das fintechs tornou mais rápida a contratação de empréstimos, muitas vezes realizada em poucos cliques. Com as novas resoluções, as instituições precisarão adaptar seus aplicativos para assegurar maior transparência sobre os custos das operações e permitir que o consumidor controle as ofertas recebidas.

Risco de dívida

As novas regras estabelecem proteção adicional para clientes com sinais de fragilidade financeira. Entre os critérios considerados estão o uso persistente do crédito rotativo ou do parcelamento da fatura do cartão e a existência de dívidas vencidas há 90 dias ou mais. A avaliação também deverá observar a renda disponível e fatores associados à vulnerabilidade do consumidor.

Painel de dívida

A criação do Painel de Dívidas Consolidadas permitirá ao consumidor acompanhar suas obrigações financeiras e simular o impacto da contratação de novos empréstimos. A ferramenta deverá informar quanto da capacidade mensal de pagamento já está comprometido e o valor residual disponível.

Recife Outlet

O Recife Outlet segue diversificando seu mix de lojas com a chegada das marcas Red Life, de moda masculina, e Lalelilo, de moda infantil. Até o fim do mês, estão previstas as inaugurações da Makenji, Mr. Kitch e Natura, além da chegada da churrascaria Brasileirão.

Livro

Cláudio Alcoforado lança, no dia 24 de novembro, o livro Networking is King, que aborda a importância dos relacionamentos na construção de carreiras e oportunidades de negócios. O evento acontece das 17h às 20h, no NERD, na Rua Dona Maria César, 70, no Bairro do Recife. A participação é gratuita, mediante inscrição, com vagas limitadas.

Shopping Recife

O Grupo Rota do Mar inaugura a primeira loja da Hausport fora do Agreste, no Shopping Recife, marcando uma nova etapa de expansão da marca esportiva. A unidade abre ao público às 9h, com recepção especial às 19h para celebrar a chegada à capital pernambucana.

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