Bets: ameaça à juventude, alívio para o Fisco

Quase metade dos jovens nordestinos que não ingressaram na universidade em 2024 apontam as apostas online como principal fator para o adiamento. É o que mostra uma pesquisa da Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), feita com mais de 11 mil pessoas entre 18 e 35 anos. No Nordeste, 44% dos entrevistados disseram que gastaram com apostas o dinheiro que seria investido em educação. No Sudeste, o índice também impressiona: 41%.

O levantamento revela outro dado preocupante: 14% dos jovens universitários já trancaram ou atrasaram a graduação por causa das apostas. O número sobe para 17% no Nordeste. Além da educação, os efeitos se estendem à saúde física e à vida social. Quase um quarto dos jovens disse que deixou de pagar academia, e 28% afirmaram que preferem apostar a sair com amigos.

Esse cenário reforça a urgência de políticas públicas sobre o tema, mas também mostra uma oportunidade para o governo federal ampliar sua base arrecadatória. O setor movimenta mais de R$ 240 bilhões por ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio, mas segue sem contrapartida tributária relevante.

Na última terça-feira (08), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a taxação das bets nos moldes do que é aplicado a produtos como bebidas alcoólicas e cigarros. Haddad acredita que é possível alcançar resultados fiscais robustos.

Em um momento em que o governo corre para fechar as contas, a tributação das apostas pode ser uma alternativa menos impopular do que elevar impostos sobre produção ou consumo. Mas é importante que parte da arrecadação do setor seja destinada a programas de prevenção e tratamento da dependência.

A pesquisa da Abmes traz dados alarmantes e aponta que não há distinção ente classes sociais quanto ao vício em jogos. E entre os integrantes da classe D e E, com renda familiar de R$ 1.000 em média, 43% afirmam que precisam parar de gastar com apostas online para entrar na universidade. Mas na classe A, em que a renda familiar é R$ 26,8 mil, 22% se declaram com problemas com os jogos online.

Combater esse vício é uma necessidade urgente que exige resposta do Estado, da sociedade civil e dos próprios agentes do setor. Sem essa ação coordenada, o custo social e econômico da omissão pode ser alto demais — especialmente para as novas gerações.

Transfer para Fenearte

O Plaza Shopping oferecerá translado gratuito até a Fenearte, entre os dias 9 e 20 de julho. As saídas serão do piso E1 do edifício garagem, com intervalos de 30 minutos. A loja Crabolando, no piso L2, vende ingressos para a feira.

Vila planejada

O bairro Vila Aurora, em Paulista, terá até 14 mil moradores ao final do projeto da Construtora Carrilho. O local inclui ciclovias, áreas verdes e um centro comercial. O novo empreendimento, Aurora dos Pássaros, prevê 700 unidades até 2028.

TI em destaque

Nos dias 10 e 11 de julho, a Atlantic Data Centers participa do GGTI no Recife Expo Center. A empresa apresentará o projeto do data center Recife1, com palestra do CEO Daniel Gomes sobre infraestrutura digital no Nordeste.

Desenvolvimento global

No dia 22 de julho, Gilberto Freyre Neto e Rainier Michael debatem a internacionalização de Pernambuco, no evento Pernambuco em Perspectiva. A palestra será às 19h no Novo Empresarial Riomar 5.

Fórum industrial

São Paulo sedia o 9º Fórum de Manufatura nos dias 18 e 19 de agosto. O evento reunirá líderes industriais para debater produtividade, tecnologia e o papel do Brasil na nova geopolítica global.

Reserva sob disputa

A proposta de criação da RESEX do Rio Formoso gera impasse no Litoral Sul. Setores locais criticam a federalização da APA de Guadalupe, enquanto ambientalistas defendem a medida como forma de preservar os manguezais.

Reconhecimento em gestão

O “Prêmio Ser Humano 2025”, promovido pela ABRH-PE, será entregue no dia 18 de julho no RioMar Trade Center. Mais de 30 projetos disputam nas categorias Desenvolvimento, Excelência, ESG e Personalidade Destaque do Ano.

