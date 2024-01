BID estrutura "departamento comercial" para Pernambuco

A- A+

Diversas lideranças de áreas estratégicas do Governo de Pernambuco lotaram o auditório da Copergás, na Zona Sul do Recife, nesta última segunda-feira (15) para participar de uma iniciativa inédita no estado: um treinamento promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para atração de investimentos.

O workshop, que segue até sexta-feira (19) e cujo conteúdo foi criado pelo BID no ano passado, reúne membros de secretarias de Estado, de empresas da administração direta e indireta, além de parceiros de negócios do governo. Empresas como Suape, Adepe, CPRH, Copergás e parceiros como Sebrae, Fiepe, BNDES, Amcham e Banco do Nordeste estavam presentes. A iniciativa foi da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O entendimento da pasta é que faltam articulação e integração dos entes estaduais que estão no dia a dia da captação de negócios. A atração de investimentos vem sendo feita de forma aleatória, ou seja, cada um trabalhando à sua maneira, sem articulação.

O que se deseja é criar uma proposta de valor, um discurso unificado para se chegar ao “produto Pernambuco”. Assim, os que atuam com prospecção de negócios o farão de forma ativa e ordenada, sob uma estratégia única. Em outras palavras, o que se quer é criar um “departamento comercial para o Estado”.

Leonardo Lahud, líder em Comércio e Investimentos do BID, que comanda o programa, disse ao Movimento Econômico que o passo fundamental nesta direção é integrar as equipes. Essa integração permitirá que se unifiquem dados, discursos e estratégias, modelando uma política pública para atração de investimentos.

O governo conta com a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe), que sabidamente tem feito um trabalho muito positivo na atração de novos negócios. Mas a Adepe é um braço operacional e o que Lahud defende é que exista um braço estratégico.

Pernambuco é o primeiro estado da região Nordeste a participar desta iniciativa, que já ocorreu apenas em Santa Catarina e Mato Grosso. O resultado desse workshop pode ampliar as linhas de financiamento do BID para Pernambuco. E o tempo de resposta para se colher resultados vai depender do engajamento dos agentes públicos e de como o estado vai cobrar deles resultados.

Corrente de comércio

O que chamou atenção do BID é que a participação do estado na corrente de comércio do Brasil é de apenas 1,7%. Para Xavier Casademunt, o professor de estratégia e consultor externo do BID, que está à frente do treinamento, não é possível dissociar atração de investimentos do fluxo de comércio. E ele sugere um olhar muito atento às importações. Para o BID, a sinergia entre atração de investimentos e comércio exterior é muito relevante. O que o estado teria como vantagem competitiva para produzir internamente em vez de importar?

Desburocratização

Outro ponto imperativo é um ambiente de negócio sadio, o que passa pela desburocratização. Esse ambiente tem que ser previsível, seguro, prático e amigável.

Estimulo a PMEs

Estímulo a pequenas e médias empresas é outro ponto fundamental. E no workshop os agentes públicos vão entender com o podem fazer isso, se baseando nas experiências de outros locais no mundo.

