O mais recente anúncio sobre negócios de hidrogênio verde no Nordeste veio do Rio Grande do Norte. Há poucos dias, o grupo Acciona-Nordex comunicou à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, investimentos de R$ 13 bilhões no chamado Alto dos Ventos, um complexo industrial para a fabricação do hidrogênio e seus derivados, que vai incorporar dois parques de geração - eólico e solar fotovoltaico.

Mas, este é um mercado que, de certa forma, está numa fase de transição. A rota da eletrólise, inicialmente vista como a solução ideal para descarbonização, tem enfrentado barreiras estruturais significativas. Entre elas, estão a falta de infraestrutura de transmissão elétrica e de abastecimento de água, fatores que comprometem sua viabilidade em larga escala. O Parlamento Europeu, ciente dessas limitações, tem buscado regulamentar alternativas para o hidrogênio verde, optando pelo de baixo carbono.

A alternativa para a rota da eletrólise seria a rota da biomassa. O consultor e empresário Luiz Piauhylino Filho, diz que neste cenário o Brasil poderia ser um protagonista. Ele lembra que os derivados do hidrogênio estão se mostrando mais viáveis e competitivos e já possuem demanda consolidada.

A amônia verde já é um substituto para a amônia de origem fóssil, especialmente na indústria de fertilizantes. O SAF (Sustainable Aviation Fuel) ou Combustível Sustentável de Aviação, também surge como uma necessidade urgente, devido às exigências da União Europeia para redução de emissões no setor aéreo. No segmento naval, o metanol verde se apresenta como uma alternativa promissora para o abastecimento de embarcações.

Mas ainda há dificuldades para mapear e estruturar uma oferta consistente de CO2 biogênico a preços competitivos. Para Piauhylino, a rota da biomassa poderia oferecer um caminho mais eficiente e viável para a produção de hidrogênio e CO2. E aqui há grandes oportunidades para o Nordeste, com sua oferta de bagaço da cana-de-açúcar, de resíduos da avicultura, da produção de coco, de inhame, até mesmo da poda de árvores.

É um novo campo de negócio que se abre, com amplo potencial a ser explorado na região. Neste cenário, o Brasil deu um passo ao aprovar o Marco do Hidrogênio de Baixo Carbono, mas parou, porque não avançou com a regulamentação.

Os incentivos previstos ainda não têm diretrizes claras sobre distribuição de recursos e rotas tecnológicas prioritárias. Enquanto isso, outros mercados, como o europeu, já estruturam programas de leilões para incentivar a produção e o consumo de combustíveis sustentáveis.

O foco dessa indústria de hidrogênio de baixo carbono, deve estar, segundo Piahuylino, na diversificação das rotas de produção, na exploração das potencialidades da biomassa e na criação de um ambiente regulatório seguro para investimentos.

Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, atribuiu os cortes na geração de energia renovável no Nordeste ao atraso nos leilões de transmissão de energia no Brasil. A falta de infraestrutura para escoar a energia gerada tem causado prejuízos milionários às empresas. Ele disse que o governo busca soluções para ampliar a capacidade de transmissão, com investimentos de mais de R$ 60 bilhões nos últimos leilões.

Reforço na Bidweb

A Bidweb tem um novo CTO (Chief Technology Officer): Felipe Ferraz. Doutor em Ciência da Computação, Ferraz possui mais de 20 anos de experiência no Porto Digital e reconhecimento internacional em arquitetura de software, computação em nuvem e inteligência artificial.

Tôrres Gadêlha

A Tôrres Gadêlha Advocacia promove encontro de negócios no dia 25 de fevereiro, no Espaço XP Investimentos, em Boa Viagem. O evento abordará o cenário econômico de 2025 e alternativas de crédito para construção.

Inovação e gentileza

A Soma Inc. anunciou seu quinto lançamento em Tamandaré: o Mar do Atlântico. Será erguido na praia de Campas, com unidades que vão de estúdios a apartamentos com três quartos. O empreendimento contará com um mall com 12 lojas de conveniência e serviços, com acesso direto à praia, entregando bem-estar e praticidade tanto para os moradores como para todo o entorno.

Bazar Solidário de Carnaval

A ação solidária, em prol de mulheres em tratamento contra o câncer de mama nos hospitais públicos do Recife, será realizada nesta quinta (13), sexta (14) e sábado (15), na loja Ferreira Costa, na Imbiribeira pela Casa Rosa. Acesso gratuito.

