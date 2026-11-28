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Coluna Movimento Econômico BNB: a disputa política e o peso dos resultados A pressão para que um cearense assuma o BNB já é real, com forte mobilização política em torno do deputado federal José Guimarães (PT-CE)

Já começaram as articulações em torno de uma eventual troca de comando no Banco do Nordeste (BNB), diante da proximidade do quarto mandato do presidente Lula. A pressão para que um cearense assuma a instituição já é real, com forte mobilização política em torno do deputado federal José Guimarães (PT-CE). Mas há pelo menos dois fatores que precisam ser considerados nessa discussão. Primeiro, o presidente Paulo Câmara tem conseguido ampliar a oferta de crédito e o lucro do banco. Segundo, tem bom trânsito entre os governadores e boa aceitação no setor produtivo regional.

O Banco do Nordeste ampliou em 49,1% o volume de contratações de crédito entre 2023 e setembro de 2026, alcançando R$ 238,1 bilhões, ante os R$ 159,7 bilhões registrados entre 2019 e setembro de 2022. Na mesma base de comparação, o lucro líquido acumulado passou de R$ 5,7 bilhões para R$ 9,1 bilhões, uma expansão de 61,3%, segundo dados apresentados pela instituição no Fórum de Economia Regional do LIDE Ceará, onde ele foi homenageado há poucos dias.

Os indicadores financeiros do BNB mostram uma trajetória de crescimento desde 2023, ano em que Paulo Câmara assumiu a presidência da instituição. Tomando como base o balanço de 2022, anterior à sua chegada, o patrimônio líquido do banco saltou de R$ 9 bilhões para R$ 16,1 bilhões em 2025, uma expansão de 78,6%, enquanto o ativo total cresceu 16%, chegando a R$ 73,3 bilhões.

O lucro líquido anual, que era de R$ 2,015 bilhões em 2022, alcançou R$ 3,083 bilhões em 2025, um crescimento de 53%. Principal instrumento de financiamento do BNB, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ampliou em 43,9% seus ativos administrados, passando de R$ 124,3 bilhões para R$ 178,9 bilhões no mesmo intervalo. As contratações com recursos do fundo cresceram 55,6%, saltando de R$ 32,3 bilhões para R$ 50,2 bilhões. Para 2027, a previsão de aplicação é de R$ 61 bilhões.

Entre os programas de microcrédito, o Agroamigo apresentou o maior ritmo de expansão. As contratações passaram de R$ 11,7 bilhões, entre 2019 e setembro de 2022, para R$ 32,5 bilhões, entre 2023 e setembro de 2026, um crescimento de 177,2%. Na mesma comparação, o Crediamigo avançou 7,7%, de R$ 43,1 bilhões para R$ 46,5 bilhões.

Se os números sustentam a avaliação positiva do desempenho financeiro, a percepção do setor produtivo ajuda a compreender a aceitação regional de Paulo Câmara. A coluna ouviu três lideranças empresariais — da Paraíba, da Bahia e de Pernambuco — para avaliar como o BNB vem cumprindo seu papel de banco de desenvolvimento.

Cassiano Pascoal Pereira Neto, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) e da Associação Nordeste Forte, que reúne as federações industriais da região, destaca o aumento expressivo dos recursos e investimentos do banco na Paraíba e no Nordeste.

Na Bahia, Antoine Tawil, vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia e conselheiro do Sebrae-BA, ressalta o apoio do banco à atividade comercial, com condições competitivas de financiamento, além do incentivo às manifestações culturais e à preservação do patrimônio histórico baiano.

Em Pernambuco, Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, considera fundamental a atuação do BNB, especialmente na ampliação do acesso ao crédito pela agricultura familiar.

A convergência dessas avaliações, vindas de diferentes estados e segmentos da economia, é um elemento que merece ser considerado nas negociações sobre o futuro comando da instituição.

É natural que o Ceará, sede do Banco do Nordeste, reivindique espaço político na instituição. Mas o BNB tem uma responsabilidade que ultrapassa as fronteiras cearenses ou pernambucanas. Sua presidência não deveria ser tratada como uma conquista política de determinado estado. O que está em jogo é a condução do maior banco de desenvolvimento regional da América Latina.

Se há resultados financeiros consistentes e reconhecimento entre as lideranças produtivas da região, é legítimo perguntar: qual seria a justificativa para uma mudança de comando além da acomodação de interesses políticos?

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ACP celebra 187 anos

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