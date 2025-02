BNB: parcerias internacionais garantem mais R$ 9 bilhões para 2025  

A- A+

O fortalecimento das parcerias internacionais tem sido um diferencial da gestão de Paulo Câmara à frente do Banco do Nordeste. Essa estratégia vem garantindo um volume expressivo de novos recursos para impulsionar o crédito no Nordeste. Em 2025, o banco contará com R$ 9 bilhões captados junto a instituições financeiras globais, consolidando sua posição como um dos principais agentes de desenvolvimento regional. O volume corresponde a cerca de 1,5 bilhão de euros. Em 2020, o valor captado junto a organismos internacionais foi de 200 milhões de euros.

A captação inclui, por exemplo, 300 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 500 milhões de dólares do Banco Mundial, 300 milhões de dólares do New Development Bank e 150 milhões de euros da Agência Francesa de Desenvolvimento. Os recursos ajudam a tornar as taxas de juros mais acessíveis.

Esse tipo de financiamento impacta não apenas grandes projetos de infraestrutura, mas também ajuda a fortalecer os programas de microcrédito, que beneficiam diretamente pequenos empreendedores, tanto nas cidades quanto no campo, tornando o recurso mais acessível, dando fôlego a pequenas iniciativas e contribuindo para gerar mais empregos.

Por outro lado, o Banco do Nordeste (BNB) ampliará em 18,5% o orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2025. Dos R$ 47,3 bilhões previstos, 62% serão destinados a microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas (MPE) e produtores rurais, reforçando o compromisso com os pequenos negócios na região. É a primeira vez que mais de 50% do montante será destinado aos chamados setores prioritários.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, ressalta que o microcrédito é peça-chave na estratégia de inclusão bancária da instituição, especialmente para os empreendedores mais vulneráveis. Com a disponibilização do crédito, o BNB contribuiu para gerar 517,3 mil empregos diretos e indiretos entre janeiro e dezembro de 2024 e permitiu um incremento na arrecadação de tributos da ordem de R$ 1,7 bilhão na região. O valor bruto da produção foi acrescido em R$ 36,2 bilhões, e o valor adicionado à economia, em outros R$ 16,7 bilhões. Na massa salarial, o impacto foi de R$ 7 bilhões.

Linhas de financiamento

Os programas de financiamento do BNB atendem hoje 10 áreas, contemplando as principais atividades da economia regional. O banco dispõe dos seguintes programas: FNE Indústria, FNE Inovação, FNE Sol (geração solar fotovoltaica), FNE Verde, FNE Giro, FNE Comércio e Serviço, FNE Saúde, FNE Turismo, FNE Infraestrutura e FNE Rural.

Alcance de 100%

No ano passado, o BNB levou, pela primeira vez, a operação de crédito a 100% dos municípios de sua área de atuação. O banco não só cumpriu a meta de contratação do FNE em todos os estados, como bateu essa meta já em novembro, pelo segundo ano consecutivo.

Nota AA

O banco também alcançou, no ano passado, a nota AA de classificação de risco da agência Moody’s, elevando a perspectiva de “estável” para “positiva”.

Saneamento

As contratações neste setor foram de R$ 4,4 bilhões em 2023/2024, nove vezes mais que nos anos de 2019/2022.

Inadimplência

A inadimplência caiu de 3,6% em dezembro de 2023 para 1,8% em dezembro de 2024. O lucro líquido cresceu 11,6%, saltando para R$ 2,3 bilhões em 2024. A menor taxa de todos os tempos.

