Coluna Movimento Econômico BR do Mar fortalece cabotagem e reposiciona o Nordeste na logística nacional Estimativas indicam que o avanço da cabotagem conteinerizada pode evitar até 530 mil toneladas de CO por ano

A Lei nº 14.301/2022, que criou o programa BR do Mar, começa a produzir efeitos concretos na economia real. Em 2025, a cabotagem — transporte de cargas entre portos brasileiros — cresceu 3,4%. Pode parecer um número discreto, mas ele aponta para uma mudança na logística do país. E no Nordeste, os impactos são ainda mais visíveis.

Como mostrou reportagem do Portal Movimento Econômico, Bahia, Maranhão, Ceará e Pernambuco movimentaram juntos 55,6 milhões de toneladas por cabotagem em 2025 — o equivalente a 91,6% de tudo o que foi transportado pelo modal marítimo costeiro no Nordeste. No total, a região superou a marca de 60 milhões de toneladas, mantendo concentração nos quatro principais estados portuários.

A Bahia liderou, com 15,3 milhões de toneladas, puxadas principalmente pelo polo de petróleo e derivados em Madre de Deus. O Maranhão veio logo atrás, com 14,6 milhões de toneladas, impulsionado pela bauxita transportada a partir do terminal da Alumar. Ceará e Pernambuco registraram volumes semelhantes: 12,9 milhões e 12,8 milhões de toneladas, respectivamente.

No Ceará, o Porto do Pecém ampliou o movimento de contêineres e cargas industriais. Em Pernambuco, Suape concentrou 9,9 milhões de toneladas, com forte presença de combustíveis ligados à Refinaria Abreu e Lima.

O transporte marítimo reduz custos, diminui emissões e cria alternativa para setores industriais que dependem de escala e previsibilidade. Estimativas indicam que o avanço da cabotagem conteinerizada pode evitar até 530 mil toneladas de CO por ano.

Desconforto Econômico

Pernambuco voltou a registrar, em 2025, o melhor desempenho no Índice de Desconforto Econômico calculado pelo Santander, repetindo o resultado observado em 2013, quando marcou 12,4%. O indicador combina as taxas de inflação e desemprego para medir o impacto da economia no cotidiano das famílias. Na série histórica do estudo, iniciada em 2013, o estado vinha apresentando melhora consistente desde 2022, quando o índice era de 19,5%. O resultado mais recente reflete a combinação de inflação moderada com um mercado de trabalho mais aquecido, apontando para uma melhora cíclica em relação aos anos anteriores, com efeitos positivos sobre o poder de compra e a confiança do consumidor.

Previdência

O CaruaruPrev conquistou o 9º lugar no Brasil na categoria Segurados durante o 8º Prêmio Nacional de Inovação Previdenciária, promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem). A premiação reconhece iniciativas inovadoras desenvolvidas por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) em todo o país. O prêmio valoriza projetos voltados à modernização da gestão, educação previdenciária, eficiência administrativa e melhoria contínua dos serviços prestados aos segurados.

Conveniência

O Grupo Dislub Equador amplia sua presença no varejo de conveniência com a abertura da 26ª loja da marca Convém. A iniciativa integra o plano de expansão da empresa, que já soma 25 operações e projeta alcançar 50 lojas até o fim do ano nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Sindseg celebra 70 anos

O Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (SindsegNNE) celebra 70 anos de atuação no próximo dia 9 de abril. A comemoração será realizada às 19h, no Di Branco, no Recife Antigo, reunindo representantes do setor de seguros e convidados. A entidade destaca sua trajetória na proteção patrimonial e no desenvolvimento do mercado segurador na região. O evento terá traje esporte fino e contará com convidados do segmento.

Blindagem trabalhista

O Sindicato das Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e de Material Elétrico de Pernambuco (SIMMEPE) realiza no dia 18 de março um encontro sobre sustentabilidade e segurança jurídica para pequenas e médias empresas. O evento acontece às 15h30, no auditório da entidade. A especialista Angélica Ferreira vai abordar o tema “Blindagem Trabalhista” como ferramenta de proteção patrimonial.

