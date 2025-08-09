A- A+

A consultoria Datagro elaborou um panorama estratégico do mercado global de carne bovina, destacando a conjuntura de escassez estrutural de oferta e a demanda crescente em países emergentes, fatores que reforçam o papel do Brasil como principal exportador mundial. A previsão é que o país assuma a liderança também na produção até 2028/2029.

Segundo João Figueiredo, líder da área de pecuária da Datagro, o rebanho bovino comercial mundial soma atualmente cerca de 598 milhões de cabeças, das quais mais de 245 milhões estão concentradas no Mercosul. Esse é o menor volume dos últimos 60 anos, de acordo com o USDA, o que posiciona o Brasil como fornecedor estratégico global. Enquanto China, EUA e União Europeia enfrentam entraves estruturais — como escassez hídrica, mão de obra e dificuldades sucessórias — o Brasil avança com um modelo produtivo baseado na integração entre lavoura e pecuária, que impulsiona escala e eficiência.

Ao final de 2024, o rebanho brasileiro alcançou 180,3 milhões de cabeças. No mesmo ano, o país exportou 3,8 milhões de toneladas de carne bovina equivalente carcaça — mais que o dobro da Austrália, segunda colocada. As exportações brasileiras correspondem a 36,9% da produção nacional, recorde histórico, impulsionadas por sistemas de produção eficientes, sanidade animal e preço competitivo: a carne brasileira chega ao mercado externo por cerca de R$ 5,40/kg, frente aos R$ 9,00/kg dos EUA.

A sinergia entre grãos, pecuária e etanol também ganha força. O milho, base da alimentação de bovinos confinados, tem viabilizado terminação intensiva com ganho de peso mais rápido e melhor acabamento de carcaça. Subprodutos como o DDG (grãos secos de destilaria) ampliam essa vantagem. A relação de troca atual — cinco sacas de milho por uma arroba de boi gordo — estimula a expansão do confinamento, mesmo com ele representando ainda 20% da produção nacional.

Outro destaque foi a ascensão do Norte e Nordeste no mapa pecuário brasileiro. Investimentos em confinamentos, oferta de milho e usinas de etanol têm transformado a região. Um exemplo citado foi a Masterboi, em Pernambuco, única planta com SIF no estado e habilitada para exportar. Com estrutura moderna e capacidade de competir em mercados exigentes, a empresa simboliza o novo perfil da pecuária nordestina. “A carne produzida no Nordeste tem condições de atender o mundo inteiro, e a Masterboi é um exemplo disso”, afirmou.

A Datagro ressalta a presença crescente de confinamentos em Pernambuco, com unidades de 4 mil a 5 mil bois por ciclo, e a perspectiva de habilitação de novas plantas para exportação, especialmente para a China. O aumento da industrialização pecuária está impulsionando a demanda por milho e favorecendo a instalação de usinas de etanol no semiárido.

Embora o Nordeste ainda importe parte da carne que consome, a interiorização da atividade e a verticalização da cadeia podem reduzir esse déficit e gerar renda. Atualmente, há 12 usinas de etanol em operação no Norte e Nordeste, com capacidade conjunta de 3,16 bilhões de litros, atendendo a 82% do déficit regional de combustíveis.

No comércio exterior, o Brasil amplia sua presença em mercados como China, Chile, México, Filipinas e Emirados Árabes. Mesmo com a tarifa de 50% imposta pelos EUA, manteve parte das exportações para o país, principalmente cortes industriais usados em carne moída. Em 2024, os EUA compraram 26% desses produtos do Brasil, embora o volume total representasse apenas 1,7% das exportações brasileiras, com impacto limitado.

Para Figueiredo, a pecuária brasileira segue em rota de profissionalização, com destaque para a rastreabilidade, uso de tecnologia, foco em sanidade e eficiência alimentar — pilares que devem consolidar o Brasil como líder global em volume e qualidade na carne bovina.

Reciclagem

A Vivo mobilizou alunos de escolas públicas em todo o Brasil e, juntos, arrecadaram 29 toneladas de resíduos eletrônicos — o equivalente a 30 carros populares. A ação integra o programa Vivo Recicle, que passou por 12 cidades e contou com a participação de 23 escolas e três instituições sociais. Em Pernambuco, o destaque foi o Instituto Garotos da Arena, em Jaboatão dos Guararapes, que coletou cerca de uma tonelada de materiais. A iniciativa tem apoio do DJ Alok e segue ativa nas 1,8 mil lojas da Vivo no país.

Recife Marina

O Novotel Recife Marina completa um ano de atividades e comemora resultados expressivos no segmento de hotelaria. Com gestão de Gustavo Alves, o empreendimento tornou-se referência em hospitalidade, contribuindo para o fortalecimento do turismo e para o posicionamento do Recife como destino competitivo no Nordeste. O empreendimento contabiliza mais de dois mil empregos gerados direta e indiretamente.

Carreira e equidade

O Paço do Frevo será palco nesta segunda (11) do Festival Pacto das Pretas – Etapa Recife. O evento reúne lideranças empresariais e mulheres negras para discutir equidade racial no setor corporativo. Com participação da atriz Isabel Fillardis, o festival é uma realização é do Pacto de Promoção da Equidade Racial.

Infraestrutura em pauta

O seminário Esfera Infra chega ao Recife Expo Center neste sábado reunindo ministros de Estado, governadores e especialistas para debater soluções aos gargalos de infraestrutura no país e experiências regionais bem-sucedidas. Confirmados: Simone Tebet (Planejamento), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Jader Filho (Cidades), além dos governadores Raquel Lyra (PE), Rafael Fonteles (PI) e Fátima Bezerra (RN) e o prefeito João Campos. Começa às 9h.

IA e negócios

O LIDE Mulher, que faz parte do Sistema LIDE Pernambuco, recebe empresárias e lideranças do setor produtivo para mais uma edição do LIDE Talks, que acontece na próxima terça-feira (12), das 8h30 às 11h, no Cinema do Porto Digital, no Bairro do Recife. O encontro terá como tema “IA e Marketing Inteligente: da estratégia à execução para alta performance”, com palestra da especialista e sócia fundadora da LeFil, Socorro Macedo. O evento reforça o compromisso do LIDE em promover discussões de alto nível sobre inovação e transformação digital no ambiente corporativo.

