Brasil: entre a melhora e a incerteza global

A- A+

A leitura apresentada pelo economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira, durante evento de entrega do Prêmio Movimento Econômico, na última semana, ajuda a organizar o entendimento sobre o momento atual da economia brasileira. O país vinha construindo uma trajetória de normalização, ainda gradual e cercada de fragilidades, mas com sinais mais claros de previsibilidade. Esse movimento, no entanto, foi interrompido por uma nova onda de incerteza no cenário internacional, que passou a influenciar diretamente as expectativas domésticas.

Sob o comando de Sobreira, o BNB passou a integrar recentemente o grupo Top 5 do Boletim Focus, que reúne as instituições com maior precisão nas projeções econômicas. Os dados trazidos por ele ao evento, inclusive, estão em simetria com a última ata do Copom e mostram que, no início de 2026, havia uma inflexão em relação ao fim de 2025, quando a atividade econômica perdeu fôlego.

Os sinais de inflexão que surgiram em 2026 apontavam que a inflação começava a dar sinais mais consistentes de desaceleração, permitindo uma melhora nas expectativas e abrindo espaço para uma discussão mais objetiva sobre o início de um ciclo de redução de juros. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho mantinha resiliência e o crédito seguia sustentando parte do consumo, ainda que sob condições mais restritivas.

Esse conjunto sugeria uma economia em processo de ajuste, distante de um crescimento robusto, mas com fundamentos que indicavam uma transição ordenada. Ainda assim, havia fragilidades relevantes. O aumento do endividamento das famílias e a elevação da inadimplência já sinalizavam os efeitos acumulados de uma política monetária contracionista, com impactos diretos sobre o consumo e o sistema de crédito.

Mas então ocorreu um agravamento do ambiente externo. A intensificação de conflitos geopolíticos recolocou a volatilidade no centro das decisões econômicas. O efeito mais imediato não é necessariamente inflacionário, mas sim a deterioração da previsibilidade. Commodities mais instáveis, fluxos financeiros mais sensíveis e expectativas mais voláteis tornam o cenário menos linear.

Essa leitura converge com a sinalização recente do Copom. O Banco Central reconhece a desaceleração da atividade e a melhora inflacionária, mas destaca o aumento dos riscos em ambas as direções. Na prática, isso impõe maior cautela à política monetária do Brasil. Há espaço técnico para ajustes nos juros, mas o ambiente externo limita movimentos mais assertivos.

O Brasil, portanto, sai do 1º trimestre de 2026 operando sob forças contraditórias. De um lado, inflação em desaceleração, atividade reagindo e mercado de trabalho firme. De outro, crédito pressionado, endividamento elevado e um cenário global que voltou a impor incerteza. O desafio deixa de ser apenas calibrar juros ou estimular o crescimento e passa a ser conduzir a economia em um ambiente em que a previsibilidade voltou a ser um ativo escasso.

Exportação estratégica

A exportação inédita de ovos via Porto de Suape, com destino à África, vai além do volume embarcado e marca um movimento relevante de reposicionamento da avicultura pernambucana. Embora ainda de baixo valor agregado, a operação abre uma nova frente de inserção internacional para produtores locais, especialmente do Agreste, tradicional polo do setor. O uso de Suape como plataforma logística reforça o potencial do Estado em diversificar sua pauta exportadora e reduzir a dependência de mercados internos, num momento em que a busca por novos destinos ganha peso diante da maior competição no mercado nacional.

Ganho imóvel

Quem vendeu imóvel em 2025 deve redobrar a atenção na declaração do Imposto de Renda 2026. A Receita já definiu as regras e erros podem gerar multas. O alerta é maior para casos com ganho de capital, tributado entre 15% e 22,5%. Segundo o advogado Amadeu Mendonça, sócio-fundador do Tizei Mendonça Advogados Associados, o cálculo considera a diferença entre o valor de compra e o de venda. Em um imóvel adquirido por R$ 600 mil e vendido por R$ 1 milhão, por exemplo, o imposto pode chegar a R$ 60 mil.

Oculum

A Oculum foi reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising 2026, concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), uma das principais certificações do setor no país.

Expansão Brenda

A agência pernambucana Brenda retomou o atendimento da Esportes da Sorte e ampliou sua atuação junto ao grupo Esportes Gaming Brasil, que reúne também Onabet e Lottu.

Veja também