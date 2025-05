Brasil terá primeira unidade de estocagem subterrânea de gás natural

A- A+

O Brasil dará em 2027 um passo inédito na infraestrutura de energia ao inaugurar sua primeira unidade de estocagem subterrânea de gás natural. A instalação será viabilizada pela GBS Storage no Campo de Manati, no litoral da Bahia, e representa uma mudança estrutural para o setor de gás no país. Ao permitir que o gás seja armazenado em períodos de baixa demanda e utilizado quando o consumo aumentar, o projeto cria uma alternativa segura, flexível e estratégica para o abastecimento nacional.

A operação será a primeira do tipo no Brasil e vem preencher uma lacuna crítica na cadeia de gás nacional. O sistema brasileiro, hoje, não conta com capacidade de estocagem robusta. Isso faz com que produtores sejam forçados a reduzir produção nos momentos de baixa demanda, ou dependam de importações caras por meio de terminais de regaseificação.

Em entrevista exclusiva ao Movimento Econômico, Celso Silva, CEO da GBS Storage, disse que a estocagem subterrânea é uma ferramenta essencial em mercados maduros e agora finalmente será implantada no Brasil, com o objetivo de equilibrar oferta e demanda, reduzir perdas e garantir estabilidade ao sistema energético.

O Campo de Manati está localizado a 10 km da costa do município de Cairu (BA), e encontra-se em fase de declínio produtivo. Em vez de descomissionar o campo, a GBS propõe sua transformação em reservatório de gás natural, utilizando a infraestrutura já existente — como gasoduto de 125 km, estação de compressão e plataforma fixa — para reinjetar o gás nos poços, armazená-lo e retirá-lo conforme a necessidade do mercado.

A GBS Storage, que pertence à gestora Lorinvest, já detém 20% de participação no ativo, ao lado da Petrobras (35%) e da Brava (45%). A expectativa é de iniciar as operações comerciais de estocagem em 2027. É uma solução que poderá manter a atividade econômica, incluindo arrecadação para os cofres públicos quando o campo parar de produzir.

Cúpula para descarbonização

Nesta terça e quarta-feiras (27 e 28), o Recife será palco do Pernambuco Carbon Summit, evento que reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater estratégias de descarbonização e desenvolvimento sustentável. O encontro acontecerá no Solar do Douro, no JCPM Trade Center, e abordará temas como créditos de carbono, hidrogênio verde e captura de CO, com foco na neutralidade climática até 2050

Anúncios de voz

Impulsionados pelo uso crescente de assistentes virtuais como Alexa e Siri, os anúncios em formato de voz despontam como uma das principais apostas do marketing digital em 2025. Segundo o Sebrae Pernambuco, o avanço nas tecnologias de reconhecimento de linguagem tem ampliado a adesão a esse tipo de mídia no tráfego pago. O tema será um dos destaques da próxima edição do Quartas de Sucesso, evento gratuito que acontece no dia 28, na sede do Sebrae, no Recife. As inscrições por este link .

Potências negras

Recife sedia nesta quinta-feira (29) o lançamento estadual do projeto Potências Negras, que propõe o uso da tecnologia como ferramenta de inclusão social para profissionais negros e reparação histórica. A iniciativa do governo federal inclui o anúncio de um fundo público-privado para capacitação de jovens negros, cuja participação atual no setor é de 31%. Será no Softex Pernambuco de 09h00 às 18h00.

Empresa familiar e inovação

No Conexão Governança PE, Fabiana Nunes (Nunes|Costa) discute o papel inovador das empresas familiares. O evento ocorre no Hotel Bugan, com a presença de Rebeca Leite (Mobs2) e Cris Pereira (ACE Governance). O evento será nesta quinta-feira (29), a partir das 8h30.

Magnum com selo global

A pernambucana Magnum Tires conquistou o selo LEI, identificação global obrigatória em transações internacionais. A certificação abre portas para atuação mais robusta em mercados como Europa e América do Norte.

Vivo

Vivo foi premiada pelo CNJ por iniciativas de inclusão e diversidade. O projeto Mulheres de Fibra ficou em primeiro lugar, seguido pelos programas Vivo Diversidade e Jovens Talentos. A premiação reconhece ações que promovem responsabilidade social.



Imobi Talks

O Imobi Talks acontece no dia 5 de junho, às 9h, no RioMar Trade Center, no Recife. O evento reúne profissionais do setor imobiliário para discutir tendências e reforçar a importância do direito imobiliário na economia. A organização é da Imobi por Elas. Inscrições pelo Sympla.

