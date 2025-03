Brincos, dados e sustentabilidade marcam os 25 anos da Masterboi

A- A+

A Masterboi completa 25 anos nesta sexta-feira com um posicionamento que a coloca como protagonista em práticas sustentáveis, rastreabilidade e governança socioambiental em seu setor. Fundada no Recife, a partir de um negócio que começou num box de venda de carnes no Mercado de Afogados, a empresa hoje exporta para mais de 40 países. E, à medida que conquistava mercados internacionais, avançava também em soluções de rastreabilidade individual bovina.

Grande parte dos animais abatidos pela Masterboi usam brincos eletrônicos que permitem rastrear o gado em todas as fases da cadeia produtiva — dos primeiros dias no pasto até o transporte, comercialização e abate — garantindo dados sobre a origem da carne e do couro. No Pará, onde a empresa conduz um projeto-piloto, já são cerca de 100 mil animais identificados. A rastreabilidade atende exigências de mercados como o europeu e o norte-americano, além de oferecer ao pecuarista ferramentas para uma gestão mais eficiente do rebanho.

A iniciativa é fruto de uma articulação multissetorial que reúne a própria Masterboi, pecuaristas do Sudeste do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado (Semas), ONGs como Imaflora e Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, além de financiamento internacional do programa Al-Invest Verde (União Europeia) e do Fundo Bezos.

A Masterboi também aderiu voluntariamente ao Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado da Amazônia, elaborado por instituições como GTPS e Imazon, o que reforça a conformidade ambiental e social da matéria-prima utilizada. Outro eixo importante é o Projeto Aliança Verde, que atua na capacitação de fornecedores indiretos e amplia o controle de origem da cadeia pecuária por meio de estímulo à regularização fundiária e suporte técnico.

Além dos avanços em rastreabilidade, a Masterboi adota práticas como o tratamento de efluentes, reuso de água em fertirrigação e gestão responsável de resíduos. Com mais de 4 mil colaboradores, a empresa prioriza contratações locais e mantém apoio a projetos sociais nas comunidades onde atua, em Canhotinho (PE), Nova Olinda (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA).

Ao longo de 25 anos, a sustentabilidade deixou de ser discurso e tornou-se modelo operacional. Hoje, a Masterboi se firma como uma empresa que compreende o agronegócio dentro de uma agenda global, onde desenvolvimento e responsabilidade caminham lado a lado.

Banco vermelho

A construtora Rio Ave e o Instituto Banco Vermelho criaram um movimento estadual de prevenção e combate ao feminicídio e outras formas de violência, por meio de um trabalho de educação e conscientização dos trabalhadores da construção civil – público que responde por cerca de 40% das medidas protetivas expedidas pela Justiça em Pernambuco. Na próxima segunda-feira (31), instalam um banco vermelho gigante na praça interna dos empresariais Isaac Newton e Alfred Nobel. Na sequência, em abril, começam as caravanas contra o feminicídio nos canteiros de obras.

Mulheres na tech

A Jala University promove o meetup gratuito “O futuro é construído por ela” nesta quinta-feira (27), às 19h. O evento pretende estimular a participação feminina no setor, cuja inclusão tem acelerado, com crescimento anual de 7,7% entre 2020 e 2023, segundo a Brasscom, superando o índice masculino em 1,5%.

Fiepe – Fórum pela infraestrutura

Na próxima segunda-feira (31), às 10h30, a Fiepe lança o Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco. O evento contará com a presença de lideranças empresariais e autoridades, e se configura como um projeto estratégico para o futuro do estado.

Fecomércio-PE

Fecomércio-PE lança “Perspectivas e Oportunidades Econômicas de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá”. O estudo, elaborado pela Ceplan, propõe estratégias para impulsionar o crescimento e atrair investimentos. Será, dia 1º, às 18h, no Senac Paulista.

Cacau Show no Guararapes

Neste sábado (29), a Cacau Show inaugura sua aguardada Super Store no Shopping Guararapes, trazendo experiência imersiva no universo do chocolate.

