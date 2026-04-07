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Coluna Movimento Econômico Buscas por pensão alimentícia disparam 85% e expõem complexidade do IR É nesse contexto que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, defende uma mudança estrutural no modelo de declaração do IR

As buscas por “como declarar pensão alimentícia” cresceram 85%, um indicador claro de que o Imposto de Renda continua sendo, para o contribuinte brasileiro, um processo complexo e uma fonte recorrente de estresse. Os dados são da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. O dado revela mais do que uma dúvida pontual - porque, afinal, elas são inúmeras - e expõe as fragilidades de um sistema que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda exige conhecimento técnico para o cumprimento de obrigações básicas.

É nesse contexto que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, defende uma mudança estrutural no modelo de declaração. A proposta é caminhar para um sistema totalmente automatizado, no qual o contribuinte deixe de preencher informações e passe apenas a validá-las, com base em dados já enviados por empresas, bancos e prestadores de serviços. Algo que já deveria estar em uso, porque o Brasil é um dos países com um dos maiores índices de digitalização no serviço público.

A digitalização dos serviços públicos no Brasil começou a avançar de forma mais intensa a partir de 2019, no governo de Jair Bolsonaro. Impulsionada pela pandemia de COVID-19, a criação da plataforma Gov.br unificou milhares de serviços, transformando o Brasil em um dos líderes mundiais em governo digital, com mais de 90% dos serviços federais digitalizados até 2023.

o GovTech Maturity Index 2022 (Banco Mundial), o Brasil ficou em 7º lugar mundial (atrás apenas da Coreia do Sul), avaliando 198 países em 48 indicadores de serviços digitais, engajamento cidadão e infraestrutura. Anteriormente, era 7º em 2020-2021. Já no Índice de Governo Digital da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), de 2025, o Brasil ficou na 10º posição na lista de países que melhor adotaram serviços digitais para processos governamentais.

as o aumento expressivo nas buscas relacionadas à pensão alimentícia mostra que a dificuldade não está apenas no preenchimento, mas na compreensão das regras. A digitalização resolve parte do problema ao reduzir erros operacionais e facilitar o envio de dados. A proposta do governo, caso seja efetivada, aponta para um avanço relevante ao reduzir a burocracia e colocar o país no topo das listas de modelos mais eficientes.

Tecon Suape

A direção do grupo filipino ICTSI anunciou um novo CEO para o Tecon Suape. O ambiente competitivo que se instala no complexo portuário pernambucano levou Javier Ramirez a deixar o comando do terminal para assumir outro desafio do grupo em Honduras. Em seu lugar, assume Thomas Lima, executivo com trajetória no Sul do país, com passagem pelo TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá.

Transição

A transição ocorre em um momento sensível para o terminal operado pela ICTSI, diante do início das operações do novo terminal da APM Terminals em Suape. A entrada de um player global, com forte capacidade de investimento e integração logística, tende a elevar a concorrência por cargas, pressionando tarifas e exigindo maior eficiência operacional.

Transnordestina na Alepe

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, no dia 13 de abril, a 9ª Reunião Ordinária da Frente Parlamentar em Defesa da Ferrovia Transnordestina. O encontro contará com a apresentação do projeto executivo pela Infra S.A., etapa importante para o avanço da obra no Estado. A reunião acontece às 10h, no Auditório Senador Sérgio Guerra. A iniciativa reforça o acompanhamento institucional do projeto. A ferrovia é considerada estratégica para o desenvolvimento logístico e econômico de Pernambuco.

Rota do Mar

A Rota do Mar prepara um desfile especial no Festival do Jeans de Toritama para celebrar seus 30 anos de atuação. A apresentação acontece no dia 24 de abril, às margens da BR-104, com público estimado em 1.200 pessoas. A coleção inédita fará uma retrospectiva da trajetória da marca, alinhada ao tema “Urban Culture”. O desfile reunirá peças icônicas, novas criações e referências ao universo urbano. A iniciativa reforça o posicionamento da marca como uma das principais do polo de confecções do Agreste.

Reforma tributária

A implementação da reforma tributária ganha reforço técnico com o lançamento do livro Aspectos essenciais do imposto e da contribuição sobre bens e serviços, de Eric Castro e Silva e Roberto Quiroga Mosquera, no próximo dia 17, às 10h30, na Faculdade de Direito do Recife (FDR). A obra analisa os novos pilares da tributação (IBS e CBS) sob a ótica das melhores práticas internacionais.

JBS

Nesta terça-feira, as empresas familiares estarão no centro de um debate sobre crescimento e governança. Com o tema “Empresa familiar em movimento: o momento em que crescer exige recalcular a rota”, o consultor Cícero Rocha comanda o encontro, que será realizado às 19h, no Complexo JBS, na Avenida Herculano Bandeira.

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