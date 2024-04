BYD desembarcará 14 mil veículos em Suape neste semestre

A- A+

O desembarque de quase dois mil veículos da BYD entre os últimos dias 15 e 16 por pelo Porto de Suape é só o começo da chegada de uma remessa bastante volumosa que deixa a costa de Shenzhen, na China, para se espalhar pelo Nordeste brasileiro.

Ao todo, devem entrar por Suape até a última semana de junho, cerca de 14 mil veículos da marca. A razão é a forte demanda do mercado por veículos elétricos antes do novo aumento do imposto de importação, previsto para julho.

No caso dos carros híbridos, a alíquota do imposto, que já subiu 15% em janeiro deste ano, vai para 25% em julho de 2024 e 30% em julho de 2025, alcançando o limite de 35% apenas em julho de 2026.

Para híbridos plug-in, o aumento foi de 12% em janeiro. Em julho próximo, a alíquota sobe para 20%, chegando a 28% em julho de 2025 e 35% em julho de 2026. Para os elétricos, a sequência é 10% (janeiro de 2024), 18% (julho de 2024), 25% (julho de 2025) e 35% (julho de 2026).

A operação envolve a importadora Comexport, a maior empresa de comércio exterior do Brasil - que detém exclusividade com a BYD-, e a Nexus, que atua no ramo logístico automotivo e é subsidiária nacional do grupo japonês K-Line. A Nexus implantou há cerca de três anos um hub de veículos em Suape.

Segundo Rafael Cristelo, gerente geral da K-Line, são tantos veículos enviados pela BYD que a Comexport está usando diversos tipos de armadores. A primeira leva de veículos chegou embarcada em hackers. Mas tem remessa vindo por contêiner e por navio ro-ro (roll on-roll off), que são ideias para cargas que desembarcam sob rodas.

Desde que a Nexus escolheu Suape como hub, o atracadouro tem reforçado seu perfil de porto automotivo, com desembarque de diversas montadoras, bem como porta de saída para os carros produzidos em Goiana pela Stellantis. Essa escolha, segundo Rafael Cristelo, se deu pela localização geográfica, pelo custo competitivo e pela parceria.

Sulog vira referência

Representantes do Governo de Goiás e do Porto de Salvador (BA) visitaram nos últimos dias o pátio de triagem de caminhões da Sulog, no Porto de Suape, para conhecer o modelo que regulou e disciplinou o tráfego de veículos pesados naquele complexo portuário. As comitivas estavam interessadas na solução para seus distritos industriais e zonas portuárias. A Sulog não só organizou o tráfego de veículos pesados em Suape, como também proporcionou melhores condições de trabalho para os caminhoneiros

Encontro sobre leilões judiciais

O Instituto Luiz Mário Moutinho está com inscrições abertas para o Encontro Presencial sobre Leilão Judicial de Imóveis. O evento, marcado para 14 de maio, das 18h às 22h, contará com a presença de profissionais como o juiz José Raimundo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco; Celina Pessoa, advogada especialista em leilões; e Diego Martins, leiloeiro. Penhoras, avaliações, leilões de bens indivisíveis e direitos de compra e venda estão entre os temas abordados.

Nova área de cobrança judicial

A banca Martorelli Advogados acaba de criar o departamento de cobrança judicial. A área é dedicada, exclusivamente, às demandas de recuperação créditos das empesas e visa atender pessoas jurídicas que possuem cobranças judiciais e extrajudiciais.

Alide no BNB

O Banco do Nordeste sediará a reunião anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide). O evento será na sede, em Fortaleza, de 15 a 17 de maio. Reunirá representantes de 60 instituições financeiras de 23 países.

Feiras no Centro de Convenções

A agenda do Pernambuco Centro de Convenções está movimentada em maio, com três feiras de negócios. A Expo ISP reunirá, de 8 a 10, os principais provedores de internet e fornecedores do Nordeste. Já a Mega Bazar Fashion será entre de 16 a 19. Encerrando o mês, o Sebrae promoverá, de 22 a 25, a Feira do Empreendedor.

