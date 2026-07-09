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MOVIMENTO ECONÔMICO BYD pode usar Suape para aliviar pressão em Salvador Suape aparece como opção viável pela proximidade regional com o estado baiano, onde a BYD tem uma montadora

A expansão da cadeia automotiva chinesa no Brasil começa a redesenhar rotas logísticas no Nordeste. A Movecta, empresa paulista originada da antiga Localfrio, vem ampliando sua atuação para além da cadeia fria, segmento que marcou sua origem na década de 1950. A companhia vê em Suape uma alternativa para apoiar as operações da BYD diante da pressão sobre a capacidade do Porto de Salvador no recebimento de partes e componentes automotivos.

De acordo com Rodrigo Casado, CEO da empresa, a operadora já atua como parceira oficial da montadora chinesa e está preparada para receber cargas conteinerizadas em Pernambuco e encaminhá-las por rodovia até a Bahia.

Embora Salvador seja o principal porto de chegada de partes de veículos da BYD, a operação está se aproximando do limite de capacidade. Por isso, a montadora avalia outros portos, e Suape aparece como opção viável pela proximidade regional e pela possibilidade de agregar serviços à operação a partir da unidade instalada no complexo portuário pernambucano.

No último dia 7, a companhia anunciou investimentos de R$ 100 milhões para dobrar de tamanho no porto pernambucano. A empresa não atua na operação típica de veículos prontos, transportados por navios ro-ro. O foco está em cargas conteinerizadas: peças, partes, componentes e kits CKD quando o veículo chega desmontado para posterior montagem.

A operadora logística já tem histórico de atuação com veículos da BYD em Suape. Em períodos em que a montadora não conseguia escoar toda a demanda apenas por navios ro-ro, os veículos chegavam prontos ao porto pernambucano, acondicionados em contêineres geralmente dois ou três carros por unidade. A empresa realizava a descarga, a armazenagem temporária e o posterior encaminhamento, por cegonhas, aos pontos de comercialização.

A chamada linha amarela é outro segmento abarcado pela companhia em Suape. São máquinas pesadas usadas em obras, como tratores e guindastes, equipamentos importados principalmente da China. Muitas dessas cargas chegam ao Brasil desmontadas dentro de contêineres, o que abre espaço para a oferta de serviços além da armazenagem e da movimentação portuária.

Na prática, a operadora pode receber o equipamento e encaminhá-lo para a fábrica ou para o destino indicado pelo cliente, mas também pode assumir etapas de industrialização dentro da própria operação. Esse trabalho inclui montagem, desmontagem, embalagem, etiquetagem, pintura e outras adaptações, conforme a necessidade de cada importador.

O diferencial, de acordo com o executivo, está no ganho de tempo. Enquanto a carga ainda passa pelo processo de nacionalização, período em que o importador normalmente não pode manipulá-la, a empresa consegue agregar valor ao produto. Assim, quando o desembaraço é concluído, o equipamento já pode sair montado ou preparado para seguir ao destino final, reduzindo etapas posteriores e acelerando a entrega ao cliente.

Essa retaguarda logística garante que Suape tenha condições de absorver variados tipos de carga no setor, consolidando-se como hub regional de veículos.

Liderança feminina no CESAR

Pela primeira vez em sua história, o CESAR terá uma mulher à frente da sua gestão executiva. Karla Godoy foi oficializada como CEO da instituição após 23 anos de trajetória interna e um período conduzindo a organização de forma interina. A chegada de Karla ao comando do CESAR dialoga com o esforço que os ecossistemas de inovação fazem para tornar o setor mais diverso, inclusivo e representativo

China

A China inaugurou a World Wind Energy Academy, considerada a maior infraestrutura integrada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia eólica do mundo. E Everaldo Feitosa, presidente da Eólica Tecnologia, vai integrar o International Management Committee da instituição. A participação reforça a presença do Brasil em um dos principais fóruns internacionais dedicados ao futuro da energia eólica.

Fórum NTCPE Summit

Santa Cruz do Capibaribe recebe, no dia 21 de julho, o 2º Fórum NTCPE Summit, com foco em transformar a moda pernambucana em um mercado mais competitivo e exportador. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site forum.ntcpe.org.br.

Expresso Fenearte

O Tacaruna é mais um shopping que anuncia ponto de embarque para o Expresso Fenearte, que faz traslado gratuito para o Centro de Convenções.

Hidrotintas

A cearense Hidrotintas ampliou seu centro de distribuição no Recife, dobrando a capacidade. A estrutura passa a ter papel estratégico no plano de crescimento regional da indústria.

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