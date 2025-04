Cacau nas alturas pressiona o mercado e deixa Páscoa mais amarga

A- A+

Às vésperas da Páscoa, o mercado internacional do cacau enfrenta uma escalada histórica de preços. Em dois anos, a tonelada do produto saltou 190%, saindo de US$ 2.894 em março de 2023 para US$ 8.390 no mesmo mês deste ano, após ter ultrapassado os US$ 11 mil durante o pico da crise. Nas gôndolas, os preços subiram de 10% a 25%, dependendo da marca e do tamanho dos ovos.

De acordo com Jaime Recena, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB), essa é a maior valorização da commodity em 50 anos. A disparada foi causada pela quebra de safra nos principais países produtores — Gana e Costa do Marfim, responsáveis por mais de 60% da produção global —, afetados por eventos climáticos extremos e surtos de doenças fitossanitárias.

Apesar do cenário internacional desfavorável, a inflação do chocolate no Brasil tem sido relativamente contida. Segundo dados do IBGE, a alta acumulada nos últimos 12 meses foi de 16,5%. O percentual, embora elevado, está bem abaixo da valorização do cacau no mercado externo. Isso reflete o esforço da indústria brasileira em diversificar fórmulas, ajustar receitas e ampliar a oferta de produtos com diferentes faixas de preço para manter o consumo em datas estratégicas como a Páscoa.

Outro fator que contribui para o equilíbrio de preços no mercado interno é a recuperação da produção nacional. O Brasil hoje já atende entre 80% e 85% da sua demanda com cacau cultivado no próprio território. A produção se concentra na Bahia e no Pará, mas vem se expandindo para novas regiões como o oeste baiano, Espírito Santo e São Paulo. Esse movimento, impulsionado por programas como o Plano Safra e o Inova Cacau 2030, visa elevar a produtividade, diversificar a origem geográfica e mitigar riscos associados a pragas como a vassoura-de-bruxa, que já devastou lavouras em décadas passadas.

Além de garantir o abastecimento interno, a cadeia do cacau vem impulsionando a economia local por meio da geração de empregos e do fortalecimento do empreendedorismo. Só no período da Páscoa, estima-se que entre 20% e 30% das contratações temporárias feitas pela indústria sejam convertidas em postos efetivos. O avanço na produção nacional, o apoio a pequenos produtores e o surgimento de novas marcas indicam o esforço do Brasil para retomar o protagonismo no mercado de cacau e chocolate.

Conexão estratégica em Suape

Nesta quinta-feira (10), o Complexo Industrial Portuário de Suape realiza o evento Suape Conecta 2025.1, que marcará o lançamento oficial do aplicativo Suape Conecta, ferramenta digital que promete aproximar a gestão da estatal das mais de 80 empresas instaladas no território.

Seguro Bradesco

Em 2024, as contratações do Bradesco Seguro Residencial, da Bradesco Seguros, registraram crescimento de 21,1% na comparação com o ano anterior. O Nordeste apresentou a maior expansão, com quase 30% em relação a 2023.

Indicação Geográfica

Adepe e Sebrae firmaram parceria para ampliar o reconhecimento de produtos tradicionais de Pernambuco por meio de Indicações Geográficas (IGs). Com investimento de R$ 2,9 milhões, a ação visa estruturar e registrar novas IGs no INPI, como o queijo coalho e a renda renascença. Atualmente, o estado possui três IGs formalizadas: Vinhos do Vale do São Francisco, Uvas e Mangas de Petrolina e o Porto Digital no Recife.

Casamento e patrimônio

Decisão do STF passou a permitir que pessoas acima dos 70 anos possam casar com ou sem separação de bens. Até então, era obrigatória a separação. O tabelião titular do Cartório Andrade Lima, Filipe Andrade Lima, informa que basta sinalizar o interesse em um Pacto Antenupcial ou em uma Escritura de União Estável.

REFIS 2025

Quem deseja limpar o nome e reorganizar as finanças conta com o REFIS 2025. E o Shopping Guararapes oferece o serviço entre os dias 09 e 13 de abril, com um ponto de atendimento.

Tech Woman

Lançamento da 3ª edição do Tech Woman será na próxima terça (15), às 10h, no IZI Corporate House, no Cais do Apolo, com palestra da consultora em Felicidade Corporativa, Roberta Rigaud.

