A- A+

Coluna Movimento Econômico Cadeia de e-metanol avança em Suape, mas CO biogênico vira gargalo No mercado, especula-se que a iniciativa de Suape visa atender a Arhyze

A corrida global por combustíveis renováveis abriu uma janela de oportunidade para Pernambuco. Ontem o Portal Movimento Econômico noticiou que o Complexo Industrial Portuário de Suape lançou novo edital de chamamento público para atrair investidores interessados em instalar uma planta de e-metanol — combustível considerado estratégico para a descarbonização da matriz energética. A área ofertada tem 10 hectares e está situada no Cabo de Santo Agostinho, com valor mínimo de arrendamento de R$ 14,6 milhões para dez anos, prorrogáveis por até 70.

O movimento sinaliza que Suape quer consolidar-se como hub de energia verde, com destaque para o e-metanol, produzido a partir da combinação entre hidrogênio verde e CO de origem biogênica. Mas esbarra em um ponto crítico: a garantia de fornecimento contínuo e local de dióxido de carbono renovável. Estimativas apontam que cada planta do tipo pode demandar até 100 mil toneladas de CO biogênico por ano — insumo que, ao menos por ora, não está disponível em volume suficiente na região.

O pioneirismo da European Energy, que já confirmou instalação de uma unidade em Suape em parceria com a Petrobras, reforça o potencial da cadeia. A planta, orçada em R$ 2 bilhões, tem início de obras previsto para outubro e operação estimada para 2028. Inicialmente, o CO será fornecido pelas usinas do Grupo EQM. Mas um projeto industrial escalável requer múltiplos fornecedores e logística robusta.

Especialistas veem com bons olhos a iniciativa, mas alertam que a dependência de fontes distantes pode encarecer a produção e comprometer a competitividade. A biomassa agropecuária e urbana disponível no estado pode ser uma alternativa promissora, mas ainda carece de estrutura para coleta, tratamento e transporte eficiente do insumo.

Cadeia de fornecimento

A demanda crescente por e-combustíveis, somada à recém-sancionada Lei do Combustível do Futuro e à expectativa da regulamentação da captura e armazenamento de carbono, dá sustentação ao investimento. No entanto, é preciso acelerar a formação de uma cadeia de fornecimento regional de CO biogênico para garantir a viabilidade e atratividade de longo prazo do polo.

Arhyze

No mercado, especula-se que a iniciativa de Suape visa atender a Arhyze, empresa francesa especializada em energia renovável e produção de hidrogênio, que em junho de 2024 assinou memorando de entendimento com o complexo portuário para desenvolver um projeto industrial. A intenção é produzir hidrogênio verde, amônia verde e e-metanol. A Arhyze prevê investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões em Suape. A primeira fase do projeto terá como foco a produção anual de 100 mil toneladas de e-metanol, com início de operação previsto para 2028.

Nova sede do IOR

O Instituto de Olhos do Recife (IOR) inaugura no próximo dia 24 sua nova sede no bairro das Graças, coincidindo com as comemorações dos seus 57 anos. Com 2 mil m² de área construída, a unidade amplia em 30% a capacidade de atendimento e moderniza a estrutura com bloco cirúrgico ampliado, salas de exames de última geração e aumento no corpo clínico. Segundo o diretor técnico, Dr. Durval Valença Filho, o foco é integrar tecnologia, agilidade e acolhimento.

Sabores que contam histórias

O pão de coco acaba de ser reconhecido como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado. A iguaria típica, presente em cafés, celebrações e lanches à beira-mar, passa agora a integrar oficialmente o acervo afetivo e cultural cearense. Em Pernambuco, o tradicional bolo de rolo já ostenta esse mesmo título desde 2007, como símbolo da identidade gastronômica local.

Leia também no Movimento Econômico

Novo edital prevê área para mais uma fábrica de e-metanol em Suape

Suape terá novo centro integrado com hotel, mall e torres empresariais

Veja também