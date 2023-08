A- A+

Negócios Camarada Camarão vai investir R$ 300 milhões em 60 novos restaurantes Até dezembro, oito novos restaurantes abrem as portas com investimentos da ordem de quase R$ 70 milhões.

A rede de restaurantes Camarada Camarão, que já é maior rede de alimentação fora do lar de Pernambuco, quer dar novo salto de crescimento, quatro anos após ter acelerado seu ritmo de crescimento com o aporte da Vinci Partners, que entrou na sociedade através do Fundo NE III.

O Grupo Dumattus, que controla a rede, anunciou seu plano de expansão, que prevê a abertura de mais 60 restaurantes de grande porte até 2028, com aportes que passam de R$ 300 milhões. Até dezembro, oito novas casas abrem as portas com investimentos da ordem de quase R$ 70 milhões.

Fundada em 2005, no Recife, e com 21 unidades pelo país, a rede Camarada já está presente em São Paulo com restaurantes em Campinas, São Caetano do Sul, Santo André e na capital, no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. Na última terça-feira (15/08) a rede inaugurou sua mais nova unidade, dessa vez no Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, área nobre da Região Metropolitana de São Paulo.

Novo restaurante

A nova casa consumiu investimentos da ordem de R$ 10 milhões. São 2 mil m de área construída. Capacidade para receber 500 clientes, dois espaços para eventos, área para crianças e uma adega para 800 garrafas. A unidade já está gerando quase 150 empregos diretos.

“A casa do Shopping Tamboré tem um significado especial para nós. É a nossa maior e mais moderna unidade. Um verdadeiro cartão de visitas neste shopping que atrai um público dos mais exigentes.” diz o CEO do Grupo Drumattos, Sylvio Drummond de Mattos. Nos próximos meses, em São Paulo, serão abertas as unidades também em Ribeirão Preto, Moóca e Mogi das Cruzes. O faturamento da rede em 2023 deve bater a casa dos R$ 360 milhões.

“O setor como um todo ainda está passando por dificuldades. Mas estamos atentos às oportunidades que surgem e miramos lá na frente. Plantando agora para colher depois, pois tenho certeza de que o mercado vai reagir, principalmente, para operações bem estruturadas e competitivas’, explica Sylvio Drummond, do Grupo Drumattos que detém, além do Camarada Camarão, marcas como a Camarão & Cia, rede de restaurantes de menor porte e com formato de franquias já com 53 unidades espalhadas por vários estados do país.

Especializada em frutos do mar, a rede traz um cardápio inspirado nas receitas do litoral nordestino com toques da culinária internacional. Apesar de levar o nome do crustáceo, o cardápio também abre espaço para peixes, carnes, frangos, massas, saladas, hambúrgueres e sobremesas exclusivas. Há ainda uma carta diversificada de bebidas com cervejas, drinques e uma adega com rótulos nacionais e internacionais.

Modelo de negócio

Formado em engenharia de pesca e administração, o CEO do Grupo Drumattos conseguiu uma receita de sucesso para o seu modelo de negócios. Reuniu os melhores fornecedores de cada região, estabeleceu preços altamente competitivos por conta do volume de vendas e investiu num ambiente e atendimento diferenciados que unem o sofisticado ao informal, descontraído.

Na parte administrativa do negócio, além da experiência do empresário e de sua equipe, o conselho administrativo, com participação de executivos da Vinci Partners, tem sido essencial na gestão da rede. Todas as unidades são próprias (não há o formato de franquia) e contam com um sócio operador local com expertise no setor.

