Carros híbridos da Stellantis sairão, em 2024, da fábrica de Goiana, em Pernambuco

Os primeiros carros híbridos da Stellantis vão sair da fábrica de Goiana, em Pernambuco, em 2024. Eles terão uma tecnologia chamada Bio-Hybrid que associa a eletrificação com o motor flex e a etanol. É o primeiro passo para carros fabricados pela companhia emitirem menos emissões de CO2 no Brasil. Da mesma fábrica, também devem sair os 100% elétricos, segundo informações divulgadas pela empresa.

“Nossas tecnologias de descarbonização privilegiam as características e recursos do Brasil, como o etanol e a energia elétrica limpa”, afirma o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa, que vai ocupar este cargo até novembro, quando vai passar a responder pelo comando global da marca Jeep.

Ainda de acordo com informações da companhia, as plataformas Bio-Hybrid e BEV (Battery Electric Vehicle) são parte da estratégia global de descarbonização da mobilidade concebida pela Stellantis no plano estratégico, que prevê a descarbonização total das operações e produtos da empresa até 2038, e uma redução de 50% das emissões de CO2 já em 2030.

A plataforma híbrida também foi uma maneira da empresa ir fabricando carros que emitam menos emissões de carbono e apresentem um custo mais acessível até chegar ao veículo 100% elétrico, o BEV. De acordo com Filosa, essa estratégia “representa um esforço de nacionalização da produção. Nossa prioridade é descarbonizar a mobilidade, e queremos fazer isto de modo acessível para o maior número de consumidores, desenvolvendo tecnologias e componentes no Brasil”.

Mais fornecedores na fábrica de Goiana

Ainda de acordo com informações da empresa, o desenvolvimento tecnológico vai resultar também na ampliação significativa do parque local de fornecedores. No entorno do Polo de Goiana, são 38 fornecedores de componentes e sistemas atualmente. A expectativa é de que chegue a 50 no curto prazo.

E não vai parar por aí. No desenvolvimento dos veículos híbridos e elétricos, o polo de Goiana vai alcançar os 100 fornecedores instalados em Pernambuco para desenvolver e produzir componentes e soluções para a propulsão híbrida e elétrica nos próximos anos, segundo projeções da empresa.

Carros híbridos estarão em todas as plantas no Brasil

Além da fábrica de Goiana, a Stellantis avançará com a tecnologia de propulsão híbrida, que combina motores térmicos com eletrificação, nos outros dois polos automotivos instalados no Brasil: o de Betim, em Minas Gerais, e o de Porto Real, no Rio de Janeiro. O avanço será simultâneo porque, segundo a empresa, a tecnologia Bio-Hybrid é de aplicação flexível, podendo ser instalada em vários modelos de veículos.

As três plataformas híbridas foram desenvolvidas pelo Tech Center Stellantis na América do Sul, em associação com fornecedores, pesquisadores e outros parceiros que constituem o ecossistema de inovação impulsionado pela empresa. “É uma oportunidade de reindustrialização e de reconfiguração da indústria nacional de autopeças, que é diversificada, complexa e muito importante para a economia brasileira”, observa. Para o leitor ter uma ideia, um veículo necessita, em média, mais de 3 mil componentes diferentes.

A Stellantis é dona de 14 marcas de veículos, incluindo a Jeep, a Fiat, a Peugeot, Alfa Romeo, entre outras.

