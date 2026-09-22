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Coluna Movimento Econômico Carros usados desaceleram e lojistas devem ter cautela com estoques, alerta BV Mercado continua crescendo, mas em ritmo menor. Entrada de veículos chineses e juros elevados ajudam a pressionar os preços dos seminovos e usados

O efeito combinado entre concorrência externa e desaceleração econômica começa a causar impacto no mercado brasileiro de carros usados. Embora siga crescendo em 2026, ele vem dando sinais de desaceleração e queda de preços. O movimento já preocupa lojistas que formaram estoques quando os veículos valiam mais e agora podem ter de reduzir as margens para conseguir vendê-los. O alerta é do economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani.

Em passagem pelo Recife, Padovani visitou o Movimento Econômico e na ocasião afirmou que o segmento mostrou forte resiliência e teve um primeiro trimestre positivo, mas já apresenta mudança no ritmo de expansão.

O movimento é acompanhado de uma mudança importante nos preços. Segundo o economista, nos dois últimos meses o BV identificou queda no valor dos veículos usados em grande parte dos estados monitorados pela instituição.

Os juros elevados encarecem o financiamento e contribuem para desacelerar a demanda enquanto a maior presença de veículos importados, especialmente carros elétricos chineses com preços mais competitivos, aumenta a concorrência no mercado de automóveis novos e produz reflexos sobre os usados.

Quando o Banco Central aumenta os juros, o crédito fica mais caro, o consumo perde força e as empresas encontram maior dificuldade para elevar preços. Padovani ressalta que, no caso dos veículos usados, o movimento foi além da simples desaceleração da inflação: os preços começaram efetivamente a cair em diferentes mercados, porque o consumo caiu.

O comportamento do setor ganha relevância especial no Nordeste. O financiamento de veículos usados é um dos principais negócios do BV, e Padovani aponta Ceará e Pernambuco como praças importantes para a instituição.

O principal risco para os lojistas está na gestão dos estoques. A recomendação é evitar estoques excessivos enquanto os preços estiverem em trajetória de baixa.

Para o consumidor, preços menores podem ampliar as oportunidades de compra. Para as revendas, porém, a velocidade de giro do estoque e o preço pago na aquisição dos veículos passam a ser ainda mais importantes para preservar as margens em um mercado que continua movimentado, mas cresce em ritmo menor.

Rally Forrageiras traz tecnologias para pecuária de leite a Venturosa, no Agreste pernambucano

Fenagesp

A pernambucana Elisandra Paiva Rodrigues, gestora governamental da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco (Seplag/PE), tomou posse na presidência da Federação Nacional das Carreiras de Gestão e de Políticas Públicas (Fenagesp) na última sexta-feira (18), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em Brasília.

Negócios Familiares

Recife recebe, no dia 30 de setembro, a segunda edição do Fórum de Negócios Familiares, voltado a empresários e integrantes de famílias empresárias. O encontro discutirá desafios como sucessão, continuidade dos negócios, gestão patrimonial e governança familiar. O evento é realizado pela Legend Capital e pelo Huck Otranto Camargo Advogados, de São Paulo.

Forrageiras

O Rally Forrageiras para o Semiárido reúne o setor agropecuário, na Fazenda Primavera, em Venturosa, na quinta (24) e sexta (25), a partir das 8h30, com estimativa de mais de 500 participantes. O evento apresentará soluções e espécies de plantas adaptadas para manter a nutrição do rebanho de leite durante a seca. A realização é do Sistema CNA/Senar, Instituto CNA e Embrapa, com apoio da Faepe e Senar-PE.

Reforma Tributária

O Sebrae vai promover, nesta terça-feira (22), às 9h, no SebraeLab de Recife, um encontro focado em esclarecer os principais impactos da Reforma Tributária para os micro e pequenos negócios do estado. O evento contará com a presença do presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, e do superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.

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