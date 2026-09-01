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Coluna Movimento Econômico Ceará, terreno fértil para bilionários Após a venda da Troller, e apostando no vento, Mário Araripe precisou de 15 anos para se transformar no homem mais rico do Ceará

Há algo no Ceará que merece ser observado para além da curiosidade provocada pelos rankings de riqueza. O estado não é a maior economia do Nordeste, mas concentra quase metade das fortunas bilionárias da região e cerca de dois terços de todo o patrimônio nordestino listado pela Forbes em 2026. São aproximadamente R$ 42,1 bilhões vinculados a empresários e famílias cearenses.

O contraste é ainda mais eloquente quando colocado diante do tamanho da economia. Pelas contas regionais mais recentes do IBGE, referentes a 2023, o Ceará responde por cerca de 15,3% do PIB nordestino e ocupa a terceira posição na região, atrás da Bahia, com 28,48%, e de Pernambuco, com 17,9%. O estado, porém, concentra cerca de 67,6% do patrimônio dos bilionários da região. Sua participação na riqueza bilionária, portanto, é mais de quatro vezes maior do que sua fatia na economia do Nordeste.

E isso não parece ser fruto de um único ciclo econômico. As grandes fortunas cearenses foram construídas em setores muito diferentes: alimentos, saúde, educação, varejo, shopping centers, telecomunicações e energia. O Ceará não produziu apenas um grande grupo beneficiado por uma commodity ou por uma atividade específica. Produziu sucessivas gerações de empresas capazes de nascer em um mercado regional e ganhar escala nacional.

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J.Macêdo, M. Dias Branco, Pague Menos e Hapvida representam uma geração de negócios que cresceu atendendo mercados de consumo de massa. Arco Educação e Brisanet mostram outra etapa, baseada em educação, tecnologia e conectividade. Casa dos Ventos e Servtec colocam a transição energética no centro de uma nova onda de criação de valor.

Mário Araripe, hoje dono da maior fortuna do Nordeste, talvez seja o símbolo mais acabado dessa capacidade de mudar de setor. Antes da Casa dos Ventos, fundou a Troller, posteriormente vendida à Ford, em 2007, por um valor estimado, à época, em R$ 400 milhões. No mesmo ano, fundou a Casa dos Ventos. Uma década depois, estreou na lista de bilionários da Forbes.

Em 2021, Mário Araripe não era o mais rico do Ceará. Cândido Pinheiro tinha patrimônio estimado em R$ 21 bilhões, enquanto Araripe aparecia com R$ 8,1 bilhões. Cinco anos depois, o dono da Casa dos Ventos chegou a R$ 20,3 bilhões, enquanto Cândido recuou para R$ 2,8 bilhões. Um mais que dobrou sua fortuna com a expansão dos negócios em energias renováveis; o outro viu seu patrimônio encolher acompanhando a forte desvalorização da Hapvida, cujas ações perderam cerca de 95% do valor desde o pico de 2021, em um período marcado pela fusão com a NotreDame Intermédica e pelos desafios posteriores de integração e rentabilidade.

Apostando no vento do Nordeste, Mário Araripe precisou de cerca de 15 anos para transformar o capital obtido com a venda da Troller à Ford em uma fortuna que o levaria ao posto de homem mais rico do Ceará. Seu patrimônio representa quase metade da riqueza bilionária cearense e cerca de um terço de toda a fortuna dos bilionários do Nordeste.

Muitas das fortunas atuais carregam histórias familiares de décadas, mas a permanência entre os maiores patrimônios dependeu de algo além da herança. Houve expansão geográfica, profissionalização da gestão, aquisições e, em vários casos, acesso ao mercado de capitais.

Hapvida, Pague Menos e Brisanet, por exemplo, chegaram à bolsa depois de construir operações relevantes a partir do Ceará. O mercado de capitais abriu novas fontes de financiamento, aumentou a capacidade de expansão e passou a dar um preço público às participações de seus controladores. A própria Forbes utiliza as cotações das empresas listadas entre os principais critérios para calcular os patrimônios do ranking.

O número de bilionários, naturalmente, não pode ser confundido com desenvolvimento econômico distribuído. Um estado pode concentrar grandes fortunas e, ao mesmo tempo, continuar enfrentando desigualdade, baixa renda e desafios sociais.

Ainda assim, não deixa de chamar a atenção o fato de um estado que sequer está entre os dez de maior participação no PIB nacional gerar tantos bilionários. A grande pergunta, portanto, é: o que existe no ambiente empresarial do Ceará que o torna um terreno fértil para a criação de negócios bilionários?

Reclame Aqui

O STJ analisa nesta terça-feira (1º) se uma empresa pode exigir a exclusão de seu cadastro e de reclamações publicadas no Reclame Aqui. O caso está na Terceira Turma, sob relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. A empresa invoca o Marco Civil da Internet e regras de proteção de dados. O Reclame Aqui defende a liberdade de expressão e o direito dos consumidores à informação. A decisão pode ter impacto sobre outras plataformas de avaliação e reclamação.

Siderúrgica

Outro processo na pauta do STF nesta terça-feira envolve as obrigações de siderúrgicas que utilizam carvão vegetal nativo. O MPF quer que as empresas garantam fonte própria da matéria-prima, com fiscalização periódica do Ibama e possibilidade de bloqueio no Sistema-DOF. Hoje, os efeitos da decisão estão limitados a Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O Ministério Público defende que as mesmas regras sejam aplicadas em todo o país, por se tratar de proteção ambiental e fiscalização federal. O caso está sob relatoria do ministro Sérgio Kukina.

Experiência vale mais

A influência da experiência na fidelidade do consumidor também é apontada por pesquisas internacionais. O Consumer Experience Trends Report, da Qualtrics, ouviu mais de 20 mil consumidores em 14 países e revelou que 92% consideram que um bom atendimento pesa na satisfação e na disposição de pagar um preço mais alto. Confiança, transparência e consistência ao longo da jornada também aparecem entre os principais fatores associados à experiência de consumo.

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