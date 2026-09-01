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Coluna Movimento Econômico

Ceará, terreno fértil para bilionários

Após a venda da Troller, e apostando no vento, Mário Araripe precisou de 15 anos para se transformar no homem mais rico do Ceará

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tesouro direto atinge recorde de 3 milhoes de investidorestesouro direto atinge recorde de 3 milhoes de investidores - Foto: Pixabay

Há algo no Ceará que merece ser observado para além da curiosidade provocada pelos rankings de riqueza. O estado não é a maior economia do Nordeste, mas concentra quase metade das fortunas bilionárias da região e cerca de dois terços de todo o patrimônio nordestino listado pela Forbes em 2026. São aproximadamente R$ 42,1 bilhões vinculados a empresários e famílias cearenses.

O contraste é ainda mais eloquente quando colocado diante do tamanho da economia. Pelas contas regionais mais recentes do IBGE, referentes a 2023, o Ceará responde por cerca de 15,3% do PIB nordestino e ocupa a terceira posição na região, atrás da Bahia, com 28,48%, e de Pernambuco, com 17,9%. O estado, porém, concentra cerca de 67,6% do patrimônio dos bilionários da região. Sua participação na riqueza bilionária, portanto, é mais de quatro vezes maior do que sua fatia na economia do Nordeste.

E isso não parece ser fruto de um único ciclo econômico. As grandes fortunas cearenses foram construídas em setores muito diferentes: alimentos, saúde, educação, varejo, shopping centers, telecomunicações e energia. O Ceará não produziu apenas um grande grupo beneficiado por uma commodity ou por uma atividade específica. Produziu sucessivas gerações de empresas capazes de nascer em um mercado regional e ganhar escala nacional.

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J.Macêdo, M. Dias Branco, Pague Menos e Hapvida representam uma geração de negócios que cresceu atendendo mercados de consumo de massa. Arco Educação e Brisanet mostram outra etapa, baseada em educação, tecnologia e conectividade. Casa dos Ventos e Servtec colocam a transição energética no centro de uma nova onda de criação de valor.

Mário Araripe, hoje dono da maior fortuna do Nordeste, talvez seja o símbolo mais acabado dessa capacidade de mudar de setor. Antes da Casa dos Ventos, fundou a Troller, posteriormente vendida à Ford, em 2007, por um valor estimado, à época, em R$ 400 milhões. No mesmo ano, fundou a Casa dos Ventos. Uma década depois, estreou na lista de bilionários da Forbes.

Em 2021, Mário Araripe não era o mais rico do Ceará. Cândido Pinheiro tinha patrimônio estimado em R$ 21 bilhões, enquanto Araripe aparecia com R$ 8,1 bilhões. Cinco anos depois, o dono da Casa dos Ventos chegou a R$ 20,3 bilhões, enquanto Cândido recuou para R$ 2,8 bilhões. Um mais que dobrou sua fortuna com a expansão dos negócios em energias renováveis; o outro viu seu patrimônio encolher acompanhando a forte desvalorização da Hapvida, cujas ações perderam cerca de 95% do valor desde o pico de 2021, em um período marcado pela fusão com a NotreDame Intermédica e pelos desafios posteriores de integração e rentabilidade.

Apostando no vento do Nordeste, Mário Araripe precisou de cerca de 15 anos para transformar o capital obtido com a venda da Troller à Ford em uma fortuna que o levaria ao posto de homem mais rico do Ceará. Seu patrimônio representa quase metade da riqueza bilionária cearense e cerca de um terço de toda a fortuna dos bilionários do Nordeste.

Muitas das fortunas atuais carregam histórias familiares de décadas, mas a permanência entre os maiores patrimônios dependeu de algo além da herança. Houve expansão geográfica, profissionalização da gestão, aquisições e, em vários casos, acesso ao mercado de capitais.

Hapvida, Pague Menos e Brisanet, por exemplo, chegaram à bolsa depois de construir operações relevantes a partir do Ceará. O mercado de capitais abriu novas fontes de financiamento, aumentou a capacidade de expansão e passou a dar um preço público às participações de seus controladores. A própria Forbes utiliza as cotações das empresas listadas entre os principais critérios para calcular os patrimônios do ranking.

O número de bilionários, naturalmente, não pode ser confundido com desenvolvimento econômico distribuído. Um estado pode concentrar grandes fortunas e, ao mesmo tempo, continuar enfrentando desigualdade, baixa renda e desafios sociais.

Ainda assim, não deixa de chamar a atenção o fato de um estado que sequer está entre os dez de maior participação no PIB nacional gerar tantos bilionários. A grande pergunta, portanto, é: o que existe no ambiente empresarial do Ceará que o torna um terreno fértil para a criação de negócios bilionários?

Reclame Aqui

O STJ analisa nesta terça-feira (1º) se uma empresa pode exigir a exclusão de seu cadastro e de reclamações publicadas no Reclame Aqui. O caso está na Terceira Turma, sob relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. A empresa invoca o Marco Civil da Internet e regras de proteção de dados. O Reclame Aqui defende a liberdade de expressão e o direito dos consumidores à informação. A decisão pode ter impacto sobre outras plataformas de avaliação e reclamação.

Siderúrgica

Outro processo na pauta do STF nesta terça-feira envolve as obrigações de siderúrgicas que utilizam carvão vegetal nativo. O MPF quer que as empresas garantam fonte própria da matéria-prima, com fiscalização periódica do Ibama e possibilidade de bloqueio no Sistema-DOF. Hoje, os efeitos da decisão estão limitados a Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O Ministério Público defende que as mesmas regras sejam aplicadas em todo o país, por se tratar de proteção ambiental e fiscalização federal. O caso está sob relatoria do ministro Sérgio Kukina.

Experiência vale mais

A influência da experiência na fidelidade do consumidor também é apontada por pesquisas internacionais. O Consumer Experience Trends Report, da Qualtrics, ouviu mais de 20 mil consumidores em 14 países e revelou que 92% consideram que um bom atendimento pesa na satisfação e na disposição de pagar um preço mais alto. Confiança, transparência e consistência ao longo da jornada também aparecem entre os principais fatores associados à experiência de consumo.

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