O volume de fusões e aquisições (M&A) no Nordeste foi 24% menor em 2023, em comparação a 2022, e 32% abaixo do registrado em 2021, segundo levantamento da Deloitte com base nos dados da plataforma Transactional Track Record (TTR). Mas a expectativa para 2024 é bem melhor, segundo consultores ouvidos pelo Movimento Econômico.

David Holanda, sócio de financial advisory da Deloitte, explica que as incertezas no cenário macroeconômico, as taxas de juros elevadas e as tensões geopolíticas frearam as transações. “No Brasil, um dos principais fatores foi a Selic”, sustenta.

Para Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil, 2024 pode trazer não só uma recuperação no cenário de fusões e aquisições, como também no de IPO, com muitas empresas retomando à listagem na bolsa para fazer abertura de capital e follow on (oferta subsequente de ações).

Quando os juros estão altos, os investidores tendem a buscar opções mais seguras, como investimentos em renda fixa, diminuindo as transações de M&A. A queda de juros já observada no Brasil tende a impulsionar o mercado, conforme analisa Edvaldo Martins, especialista em M&A da Share Capital. Para ele outro fator de estímulo é a aprovação da reforma tributária, “que tem sido bem vista no exterior”.

Cenário em 2023

Em 2021, a região foi alvo de 216 operações de M&A e, em 2022, de 193. Já em 2023, o Nordeste registrou 146 transações de M&A e 73% delas concentradas em três estados - Bahia, Ceará e Pernambuco - que seguem como principais focos para os investimentos. Apesar dessa liderança, Rio Grande do Norte e Maranhão tiveram operações significativas no ano passado.

Setores de destaque

Os setores que mais se destacaram, no ano passado no Nordeste, conforme a Deloitte, foram energia (27%) e tecnologia (22%), seguidos por saúde e financeiro (empatados com 6%). No Brasil, os setores que mais atraíram investimentos foram tecnologia (33%), financeiro (20%) e imobiliário (12%).

Hidrogênio

Em junho, o Rio de janeiro vai sediar grande evento sobre Hidrogênio Verde, com presença dos maiores especialistas no assunto. O 2º Hydrogen EXPO South America, que será realizado nos dias 5 e 6 de junho, no Expo Mag, no Rio de Janeiro, vai trazer tecnologias de ponta para produzir, transportar, armazenar e aplicar o H2V na indústria. É organizado pela Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV) com parceiros.

Saneamento

A Casa Criatura, referência em design e makerspaces, com sede em Olinda, criou o projeto Cirandar, um laboratório de educação e design circular, que enfrenta os desafios do saneamento básico e gestão de resíduos. O projeto tem impactos cultural - ao incentivar novos hábitos - e econômico, já que abre oportunidade de mercado e modelo para indústrias locais ao aproveitar matéria-prima plástica abundante, conforme Juliana Rabello, uma das idealizadoras da Casa Criatura.

“Não é não! ”

Nesta terça-feira, ocorre o lançamento do QR Code “Não é Não! ”, uma ferramenta que visa combater a violência e o assédio sexual contra mulheres. Desenvolvida por Anne Caroline, Kelvyn Freitas e Anderson Ribeiro, estudantes de Tecnologia, conta com apoio da SOFTEX, Instituto Aliança e ABRASEL-PE.

