Céu turbulento para as companhias aéreas

A- A+

A Azul Linhas Aéreas inicia nesta semana as vendas para o aguardado voo Recife-Porto, cuja operação está prevista para junho. Em Fortaleza, a Latam lançará uma nova rota para Lisboa a partir de 7 de abril. Embora sejam boas notícias, o setor aéreo enfrenta um cenário desafiador.

Nos últimos anos, viajar de avião tem se tornado uma experiência cada vez mais difícil, especialmente no Nordeste. Enquanto os preços das passagens continuam a subir, a qualidade dos serviços das companhias aéreas se deteriora e a oferta de voos diminui.

Esse desequilíbrio resulta de uma combinação de fatores econômicos que pressionam o setor, ao mesmo tempo em que as empresas buscam estratégias para se manterem operacionais em um ambiente adverso.

Recentemente, algumas decisões das companhias têm afetado diretamente os passageiros. Desde setembro de 2024, a Azul reduziu a oferta de lanches e bebidas para conter custos. Na última semana, a Gol anunciou que, em voos com menos de uma hora, servirá apenas água e apenas mediante solicitação.

A alta do dólar, o preço elevado do querosene de aviação e a instabilidade da demanda estão entre os principais desafios que encarecem as operações e reduzem a oferta de voos. Como resultado, diversas rotas foram desativadas nos últimos anos.

Em junho, mais um corte será realizado no Recife: a Azul suspenderá temporariamente os voos diretos para Fort Lauderdale e reduzirá a frequência de voos para Orlando, de três para duas vezes por semana.

No cenário doméstico, diversas rotas também estão sendo descontinuadas. Em março, será encerrado o voo Recife-Mossoró, o que levou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, a se reunir com o CEO da Azul, John Rodgerson, na última quinta-feira, em uma tentativa de manter a operação.

Os passageiros sentem os impactos de forma imediata: trajetos mais longos, com mais conexões e preços ainda mais altos. A economia e o turismo de estados e municípios também sofrem os reflexos dessas mudanças.

Nesse contexto, Azul e Gol estudam uma fusão, uma estratégia para ampliar a escala e otimizar operações. No entanto, se concretizada, a união pode reduzir ainda mais a concorrência e restringir as opções para os passageiros. A operação ainda enfrenta desafios regulatórios e financeiros, mas já é tema de intenso debate no setor.

O cenário futuro do setor aéreo permanece incerto. O que antes parecia uma trajetória de crescimento agora se configura como um campo de disputa pela sobrevivência – e, como sempre, quem paga a conta é o passageiro. E paga caro.

Arco tem edital republicado

O Governo de Pernambuco republicou o edital para a execução do Lote 2 do Arco Viário Metropolitano, trecho de 25,32 km entre a BR-408 e a BR-101 Sul, com orçamento de R$ 743,6 milhões. A republicação, recomendada pelo TCE-PE, pode adiar o início das obras, antes previsto para abril de 2025. O projeto visa melhorar a mobilidade na Região Metropolitana do Recife e fortalecer a logística entre polos industriais.

Instituto Conceição Moura comemora 10 anos

O Instituto Conceição Moura celebra uma década de atuação na promoção da cidadania, desenvolvimento e inclusão de crianças e jovens em Belo Jardim. A comemoração acontecerá em 12 de fevereiro, às 17h, no JCPM Trade Center.

Carnaval

Um levantamento conduzido pelo Terra & Vivo Ads revelou que 39% dos brasileiros preferem curtir o Carnaval em bloquinhos e festas privadas, enquanto 22% optam por acompanhar a folia pela TV.



Leia também no Movimento Econômico:

Com sistema de armazenamento, HCP projeta economia de R$ 600 mil

Selo Verde: empresas de Pernambuco têm até 30 de março para inscrição

Veja também