Negócios CFEG: estratégias globais com sotaque nordestino para famílias empresárias Fundada há 36 anos em Boston pelo professor John Davis, a Cambridge Family Enterprise Group já atua há 15 anos no Brasil

O universo dos negócios familiares no Nordeste vem contando um reforço de peso: o escritório regional da Cambridge Family Enterprise Group (CFEG). Sediado no Recife, traz para o mercado local uma combinação rara: metodologias globais e um olhar adaptado à cultura e às necessidades da região.

Fundada há 36 anos em Boston pelo professor John Davis, a CFEG já atua há 15 anos no Brasil, por meio do escritório de São Paulo. Com a presença no Recife, desde maio de 2024, a consultoria tem ampliado sua missão de ajudar famílias empresárias a estruturar sucessão, governança e preservação de patrimônio, garantindo a longevidade e a prosperidade de seus negócios.

“O diferencial da CFEG Recife é oferecer soluções acessíveis e sob medida, respeitando a dinâmica e os valores locais”, destaca Antônio Jorge Araújo, sócio da Cambridge no Recife. Para sua sócia Elane Cabral, esse cuidado é determinante: “Se a sucessão não for bem planejada, o patrimônio da família — e da empresa — pode ficar em risco”.

Médico, empresário e membro associado da CFEG, Boris Berenstein reforça a importância da sucessão bem conduzida: “Ela é a chave para que a família mantenha seu legado e continue investindo no crescimento do negócio”.

A chegada da Cambridge ao Recife é fruto da união com a AJA, consultoria pernambucana com forte atuação no Nordeste. A integração das equipes ampliou a capacidade de atendimento, unindo know-how internacional, experiência nacional e sensibilidade regional.



