Coluna Movimento Econômico CESAR quer liderar a cibersegurança no Brasil e abre vagas para talentos Os salários estão entre os mais altos do setor de tecnologia, superando inclusive áreas como inteligência artificial e ciência de dados

O Recife segue se consolidando como um dos polos mais promissores do Brasil na economia da inovação. Um dos projetos mais ambiciosos nesse cenário é o CISSA – Centro Integrado de Segurança em Sistemas Avançados, que iniciou operações no ano passado no Moinho do Recife Antigo. Liderado pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) e com um investimento de R$ 60 milhões da Embrapii, o CISSA está em fase de recrutamento de talentos e visa transformar a cidade em referência nacional e internacional em cibersegurança.

De acordo com Eduardo Peixoto, CEO do CESAR, a cibersegurança é hoje uma das áreas mais críticas e carentes de profissionais qualificados no mundo. Os salários estão entre os mais altos do setor de tecnologia, superando inclusive áreas como inteligência artificial e ciência de dados. Mesmo assim, poucos estudantes se direcionam para esse campo, de acordo com Peixoto. Para mudar esse cenário, o centro promoverá ações estruturadas de capacitação.

O CISSA trabalha em três frentes estratégicas: pesquisa aplicada, formação técnica especializada e fomento ao empreendedorismo, com ênfase no estímulo a startups inovadoras. Já faz parte do conselho corporativo da iniciativa a Febraban. Dois grandes bancos estão em processo de adesão e há negociação com uma multinacional global. Além disso, o CISSA busca atrair profissionais estrangeiros, adotando o modelo de professores visitantes para ampliar a diversidade e o intercâmbio de conhecimento.

Georgia Barbosa, gerente executiva do CISSA, destaca que os projetos desenvolvidos no CISSA são estruturantes. São tecnologias ainda em fase de prova de conceito e não visam atender demandas específicas de empresas, mas da sociedade. Os recursos aplicados são provenientes de programas prioritários do governo federal, o que assegura pesquisas de caráter mais amplo e estratégico.

Além da atuação em pesquisa, o CISSA dedica atenção especial à formação de novos profissionais, ofertando bolsas desde a iniciação científica até o pós-doutorado. No segundo semestre, o centro também irá lançar programas de formação de extensão voltados para empreendedores em cibersegurança, reforçando a criação de um ecossistema robusto de inovação.

Os interessados em integrar a equipe devem ter perfil voltado para pesquisa com aplicabilidade no mercado. As candidaturas podem ser feitas pelo site do CESAR.

O Sebrae prepara-se para lançar o projeto Nova Caatinga, que pretende estimular a criação de negócios inovadores com base na economia regenerativa do bioma semiárido. Inspirado em iniciativas semelhantes como o Nova Amazônia e o Nova Pantanal, o programa busca não só explorar economicamente a Caatinga, mas regenerá-la, criando soluções replicáveis em outras regiões do mundo com clima similar, como partes da Ásia e América Latina.

A Atiaia Renováveis iniciou a construção da PCH Taboca, nos municípios de Jataí e Itarumã (GO), com um investimento de cerca de R$ 350 milhões. A PCH de Taboca terá 29,8 MW de capacidade instalada e entrará em operação em janeiro de 2027. A obra marca a chegada da empresa a Goiás.

