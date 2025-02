A- A+

Portos Codeba tem faturamento recorde de R$ 285 milhões em 2024 A Codeba executou 55,13% do orçamento anual, quase o dobro do recorde anterior, totalizando R$ 34 milhões

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) registrou um novo recorde, atingindo o maior volume de investimentos da sua história, tanto em valores absolutos quanto em percentuais em 2024. Com o valor recorde de R$ 34 milhões realizados e 55,13% do orçamento anual executado, quase o dobro do maior percentual registrado anteriormente. Além disso os portos da Codeba registraram um recorde de cargas movimentadas, com 13,7 milhões de toneladas, e este crescimento proporcionou uma ocupação total da área alfandegada nos meses de novembro e dezembro, um feito inédito.

Esses dados foram apresentados pelo diretor-presidente da autoridade portuária, Antonio Gobbo, e pelo diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Leandro Gaudenzi, para o Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor).

A autarquia também apresentou um recorde no faturamento, com R$ 285 milhões o maior da série histórica iniciada em 2012, ultrapassando a marca que havia sido atingida no ano anterior. Entretanto o lucro líquido teve uma queda, diminuindo de R$ 88 milhões em 2023 para R$ 55 milhõe em 2024

Já os portos administrados pela Codeba alcançaram um marco em 2024, registrando mais de 13,7 milhões de toneladas em cargas movimentadas. O volume representa um crescimento de cerca de 8% em relação a 2023, e superando o recorde anterior, registrado em 2021.

Porto de Salvador cresce 26,33%

O Porto de Salvador foi o grande destaque entre os ancoradouros baianos, registrando um crescimento de 26,33% na movimentação de cargas, totalizando cerca de sete milhões de toneladas em 2024, correspondendo aproximadamente a 50% das movimentações portuárias do estado. Este crescimento das movimentações proporcionou a ocupação total da área alfandegada em novembro e dezembro, pela primeira vez na história.

Esses fatos são reflexos do aumento da demanda e da otimização dos fluxos operacionais e administrativos, somados a mudanças no modelo de gestão, reorganização interna, além de obras e intervenções realizadas no Porto de Salvador, consolidando a Bahia como um hub estratégico no setor e permitindo conexões diretas com a Ásia.

Prioridades da Codeba para 2025

Além da apresentação dos dados, durante o encontro com o MPor também foram apresentados os projetos prioritários da Codeba para 2025. O destaque foi para a reativação da Hidrovia do São Francisco, que prevê um aumento de aproximadamente cinco milhões de toneladas/ano, potencializando a logística de cargas nos portos da Baía de Todos-os-Santos.

“A tendência é que, com a finalização das obras no Porto de Salvador, que visam aumentar a capacidade logística, o início da dragagem no Porto de Ilhéus e o início, já no primeiro trimestre deste ano, das novas operações dos arrendatários no Porto de Aratu, os números de movimentação e operação continuem em crescimento, reforçando a importância estratégica dos portos baianos para o desenvolvimento econômico do país”, ressaltou o diretor-presidente Antonio Gobbo.

