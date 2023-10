A- A+

Agronegócio Com açúcar em alta, Agrofild volta repaginada ao mercado de insumos A empresa firmou parceria com a SoluBio, uma das mais modernas fabricantes de bioinsumos da América Latina.

A recuperação dos preços do açúcar no mercado internacional e a consequente retomada do setor sucroalcooleiro regional, após alguns anos de crise, trouxeram de volta ao mercado a Agrofield. A empresa, fundada em 2004 por José Mauro Chaves, Tarcísio de Souza Filho e Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins, havia suspendido suas operações comerciais na região há cinco anos.

A Agrofield reaparece com novos produtos e serviços, num momento em que a economia se volta para a sustentabilidade e o etanol ganha cada vez mais protagonismo como combustível verde. Mas, a empresa, que tradicionalmente atuava no mercado de cana-de-açúcar, passa a atender também ao de hortifrúti.

“Nossa atuação será com foco na agricultura sustentável. Queremos contribuir para redução dos impactos ambientais”, diz Chaves. Para isso, a empresa firmou parceria com a SoluBio, uma das mais modernas fabricantes de bioinsumos da América Latina, passando a ser distribuidora de seus produtos biológicos na região. Há também uma parceria com a Tecnomyl, que vem atuando fortemente no agronegócio brasileiro.

A outra novidade é o serviço On Farm. Diferentemente do tradicional On Demand – compra de produtos de prateleira- , o On Farm que prevê a produção de bioinsumos em laboratórios montados de forma exclusiva para cada produtor, de acordo com o seu principal objetivo ou tipo de cultivo. “Isso traz inúmeros benefícios ao produtor rural e ao produto final, garantindo desde uma menor toxicidade a uma maior eficiência, reduzindo os custos de operação”, explica Chaves.

Redução de custos dos insumos

A redução de custos ocorre porque este tipo de produção requer menos embalagens e área para estoque, já que só se produz o que será usado. “Montamos o laboratório, treinamos a equipe e depois, ficamos apenas na manutenção”, explica. Embora não seja novidade, o serviço On Farm não é comum na região, mas será uma tendência neste novo momento do agronegócio, principalmente entre empresas alinhadas com práticas sustentáveis.

A expansão física da Agrofield também está programada. Além da sede em Recife, a empresa abrirá novas filais em João Pessoa e Maceió. Dois fatores contribuíram para esse movimento: o ICMS mais barato nos estados vizinhos e a proximidade deles com os demais estados da região.

Para marcar o seu retorno, a Agrofield vai promover encontros corporativos com os principais representantes do segmento sucroalcooleiro do Nordeste, em uma série de eventos que serão realizados, respectivamente, no dia 03, 04 e 05 de outubro em Maceió (AL), Recife (PE) e João Pessoa (PB) com apresentação do novo conceito da empresa. Além de indústrias desses locais, também foram convidados representantes do Rio Grande do Norte e Sergipe.

Leia também no Movimento Econômico:

Em Carpina, Frente Parlamentar de Defesa da Mata Norte ouve demandas dos gestores e da população

Veja também

Crescimento econômico Crescimento econômico do NE: Ceará revisa para cima projeção do PIB 2023