Coluna Movimento Econômico Com energia e incentivos, Pernambuco mira data centers voltados à IA E os cabos submarinos, que são o principal atrativo do Ceará, não parecem ser fator impeditivo para o sucesso do plano

Com uma combinação privilegiada de infraestrutura elétrica disponível, incentivos fiscais atrativos e localização geográfica estratégica, Pernambuco quer se tornar o novo hub de data centers do país, com especial atenção aos centros voltados à inteligência artificial (IA). A meta é clara: descentralizar a infraestrutura digital hoje e atrair operações que vão muito além da simples exportação de dados.

Atualmente, 85% dos data centers brasileiros estão em São Paulo, 10% no Rio de Janeiro e 3% no Ceará. O estado cearense tem sido ponto focal de muitos investimentos – só nas últimas semanas foram três novos anúncios – graças ao grande volume de cabos submarinos que chegam à costa de Fortaleza. Mudar a direção desses investimentos está nos planos do governo federal.

A Anatel já fez alerta sobre os riscos de concentração de data centers em poucas cidades, o que representa uma vulnerabilidade para o sistema digital do país. A autarquia está dialogando com o Ministério das Comunicações para fomentar a dispersão dessas infraestruturas em outras regiões, aumentando a segurança e a resiliência do sistema.

Fred Vasconcelos, presidente da Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI), diz que o estado “tem condições técnicas, fiscais, climáticas e geográficas que nenhum outro estado do Nordeste reúne neste momento para receber data centers”.

Enquanto estados como São Paulo e Ceará enfrentam gargalos energéticos ou restrições logísticas, Pernambuco conta com 3 gigawatts de capacidade elétrica livre na subestação Suape II — a maior margem disponível no Nordeste. Estados Como Ceará e Rio Grrande do Norte, por exemplo, estão com sua oferta praticamente zerada.

A lei estadual nº 15.946/2016 garante incentivos fiscais de até 100% de isenção de ICMS para centros que são autoprodutores de energia e até 58,85% de redução sobre o Capex tecnológico, reduzindo significativamente custo de aquisição de equipamentos.

A posição geográfica confere ao Recife baixa latência, ou seja a capital está a 2 milissegundos dos polos industriais locais e a até 12 ms de todas as capitais nordestinas, alcançando uma população de mais de 56 milhões de pessoas.

O presidente da ATI explica que o interesse do estado não se restringe a data centers de exportação de dados – aqueles cuja principal função é prestar serviços digitais para clientes no exterior, como é o caso do data center da ByteDance, controladora do TikTok, que investe no Ceará.

“Nosso foco é estruturar uma cadeia completa, que fortaleça o sistema energético, estimule a inovação local e atenda também à demanda regional com data center de edge computing e colocation.”, explica Vasconcelos.

E os cabos submarinos, que são o principal atrativo do Ceará, não parecem ser fator impeditivo para o sucesso desse plano. Embora o Estado não subsidie diretamente o custo dos cabos submarinos, já possui MoUs (Memorandos de Entendimento) com operadores de data centers. “Muitos dos grandes players trazem suas próprias infraestruturas de conectividade, que estão mais modernas, sem necessidade de parada no Ceará, e com múltiplas entradas e rotas redundantes para garantir resiliência."

Embora o projeto de Pernambuco para data centers não esteja restrito à exportação de dados, a operação em ambiente de ZPE (Zona de Processamento de Exportação) é uma das ferramentas mais atrativas do programa estadual. Data centers instalados na futura ZPE de Suape, que será administrada pelo estado, ou em um raio de até 30 km da zona franca, que tenham parte de sua operação dedicada à exportação de dados e serviços digitais, poderão acessar incentivos adicionais, além dos já oferecidos pela legislação estadual.

Há ainda facilitação no licenciamento ambiental, realizado de forma 100% digital via CPRH, com tempo médio reduzido de 156 para 32 dias, e suporte da ADEPE para intermediação com órgãos públicos, bancos e concessionárias. “Enquanto outros estados apostavam no hype, estávamos estruturando as base”, destaca Vasconcelos. Mas agora o plano vem ganhando visibilidade, com road shows sendo feitos no campo dos adversários.

OOH

O projeto Smartlet, criado em Recife por VIDEOPORTO e Dual Mídia, venceu o Troféu de Bronze em Sustentabilidade no Prêmio ALOOH 2025. A estrutura, usada em campanha da Riachuelo, reúne painéis digitais, Wi-Fi gratuito e energia solar. Em um mês, registrou 1,3 milhão de impactos com uso exclusivo de energia limpa. A premiação ocorreu na Guatemala e destaca o avanço da mídia urbana brasileira.

Loja

A Claro inaugurou em Recife sua primeira loja com novo modelo de atendimento. A unidade do Shopping Boa Vista foi reformulada com foco em tecnologia, sustentabilidade e eficiência, oferecendo uma experiência mais fluida e integrada ao cliente.

Fórum

Começa na próxima quinta-feira (13), na Arena Pernambuco, o Fórum Imobi 2025, maior evento imobiliário do Nordeste. Com dois dias de programação, deve reunir mais de dois mil participantes e 32 palestrantes. As inscrições estão na reta final. O evento é realizado pela PSIU Educação.

Aniversário

A agência PRO Live MKT comemora 10 anos de atuação no próximo dia 12 de novembro, com evento no Fiordes Buffet, em Santo Amaro. Nos últimos três anos, a empresa registrou crescimento de 33% na base de clientes e mais de 20% no faturamento. A meta agora é fortalecer a presença nacional com foco em inovação e integração entre estratégia, criatividade, tecnologia e operação.

