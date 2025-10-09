A- A+

Coluna Movimento Econômico Com geração de empregos, PE e CE equilibram relação com o Bolsa Família No país, o Maranhão tem o maior desequilíbrio, ou seja, menos de um emprego para cada dois lares no programa

O Nordeste segue liderando a desconfortável situação em que o número de beneficiários do Bolsa Família supera o de empregos formais. A boa notícia é que Pernambuco e Ceará deixaram de fazer parte desse bloco e se juntaram ao Rio Grande do Norte e a mais 14 estados brasileiros onde os empregos formais superam o número de beneficiados pelo programa.

Cruzando dados do Caged com os do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vemos que os estados nordestinos do Maranhão, Piauí, Bahia, Paraíba, Alagoas e Sergipe seguem na relação deficitária, assim como Pará, Amazonas, Amapá e Acre, na região Norte. Juntos, esses estados geram 6.357.739 empregos formais, contra 8.849.900 beneficiados pelo programa.

No país, o Maranhão tem o maior desequilíbrio: 1,77 família beneficiária para cada emprego formal — ou seja, menos de um emprego para cada dois lares no programa. Já a Bahia tem a maior dependência em números absolutos entre os estados, com 2.383.390 beneficiados contra 2.198.037 empregados com carteira assinada (dados de agosto passado). Junto com Sergipe (SE), o estado baiano conta com praticamente um emprego formal por família no Bolsa Família.

Em 2025, a situação se inverteu para Pernambuco e Ceará. Em setembro de 2024, o primeiro estado contava com 1.575.188 beneficiados pelo programa contra 1.500.459 empregos formais. No mesmo período, a proporção cearense era de 1.460.164 beneficiados contra 1.397.513 empregados. Em agosto passado, Pernambuco passou a contar com mais 38.156 empregos, alcançando 1.538.615 empregos contra 1.523.815 beneficiados. Já o Ceará gerou 36.085 e passou a 1.433.598 empregos contra 1.400.210 beneficiados.

A trajetória do Bolsa Família no Nordeste entre 2020 e 2024 revela um aumento expressivo do programa, especialmente em 2023, ano anterior à eleição, quando o governo federal elevou o valor médio do benefício em cerca de 44%, contemplando melhor o número de crianças, gestantes e nutrizes nas famílias beneficiadas.

Entretanto, o ano de 2024 trouxe outra dinâmica importante: a geração de 1,69 milhão de empregos formais, com muitos beneficiários conseguindo emprego e aproveitando políticas como a chamada “Regra de Proteção”, que permite a manutenção parcial do benefício mesmo após a inserção no mercado formal por até dois anos.

O Bolsa Família tornou-se o maior programa social da América Latina. Ninguém nega sua importância para tirar da miséria milhões de pessoas e fazer a roda da economia girar. Mas empresárias e empresários reclamam que o programa tem impactado a oferta de mão de obra — e se ouvem queixas do campo às cidades. Os números postos aqui nos impõem o exercício da reflexão: não estaria na hora de se impor educação profissionalizante para seus dependentes e estabelecer um limite para o benefício, associando-o ao mercado de trabalho? Precisamos analisar se, a longo prazo, o Bolsa Família fará mais bem do que mal ao Brasil.

Shopping Recife quer expandir

No ano em que completa 45 anos, o Shopping Recife anunciou um plano de expansão com investimentos de R$ 250 milhões. Segundo a superintendente do mall, Renata Cavalcanti, o projeto inclui novo espaço gourmet com 11 operações e o Recife Med Center, torre empresarial voltada ao bem-estar com 15 pavimentos. O masterplan prevê execução em 10 anos e potencial construtivo de até 290 mil m². Inicialmente, serão utilizados 18 mil m², deixando espaço para futuras ampliações.

Fast Shop fecha lojas

Após escândalo de corrupção fiscal investigado pela Operação Ícaro, a Fast Shop anunciou o fechamento de 11 lojas e um centro de distribuição. Os sócios firmaram acordo para devolver R$ 100 milhões aos cofres públicos. A empresa iniciou reestruturação com novo CEO interino, Rodrigo Ogawa, e auditoria independente para conter impactos financeiros e restaurar a credibilidade junto ao mercado e aos consumidores.

ART.PE movimenta Recife

De hoje até o dia 12 de outubro, o Recife sedia a 4ª edição da ART.PE, feira de arte contemporânea que reúne 40 galerias e instituições como MASP e Inhotim, no Recife Expo Center.

Abrasel e Kroma

A Abrasel e o Grupo Kroma Energia se unem para fazer um planejamento energético para bares e restaurantes. A novidade será anunciada no próximo dia 14, em encontro na sede da associação, às 14h, com inscrições pelo site even3.com.br.

Portugal envia medicamentos

Portugal enviou ao Brasil medicamentos essenciais para tratar vítimas de intoxicação por metanol. A operação envolveu vários ministérios e instituições portuguesas, reforçando os laços de cooperação entre os dois países diante da crise sanitária.

