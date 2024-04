A- A+

Coluna Movimento Econômico Com Masterboi, Agreste entra no circuito de eventos agropecuários A Expoagro Agreste será o evento mais robusto.

A presença do frigorífico da Masterboi em Canhotinho tem movimentado o setor de eventos agropecuários no Agreste pernambucano. Desde que foi inaugurado, há cerca de um ano e meio, o matadouro tem estimulado criadores a expandir seus plantéis e isso acabou inserindo a região no circuito das feiras e exposições.

Eventos como Expoagro Pernambuco, Remate Coqueiral e Expoagro Agreste vão ocorrer entre abril e maio em cidades como Cupira (PE), Sairé (PE) e Garanhuns (PE). Em Gravatá, estreia amanhã o 1º Leilão Nelore Santa Fé, em Gravatá.

A Expoagro Agreste será o evento mais robusto. De acordo com os organizadores, são esperados de 25 mil produtores rurais e representantes comerciais da cadeia produtiva do agro. A estimativa de público gira em torno de 85 mil pessoas.

Para Nelson Bezerra, presidente da Masterboi, o potencial pecuário da região Agreste é imenso e o complexo industrial de Canhotinho vai fortalecer ainda mais os negócios porque tem muito a expandir.



Elétron Energy

A pernambucana Elétron Energy, comandada por André Cavalcanti, fechou contrato de 15 anos com a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk para a construção de um parque solar de grande porte no Norte de Minas Gerais, que vai abastecer toda a demanda da fábrica de medicamentos de Montes Claros (MG). O investimento de R$ 245 milhões será feito pela Elétron, que locará a usina para a farmacêutica.



Outlet Recife

Hoje, o Recife Outlet sedia a IX Festa dos Jipeiros e Veículos Militares de Pernambuco (FEJIVEM/PE), com exposição de carros e duas pistas off-road, na área externa do mal. O evento é beneficente, com arrecadação de alimentos que serão doados para o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP). A Festa é organizada para celebrar o Dia do Jipeiro, comemorado no dia 4 de abril, em referência ao câmbio 4x4, que define a tração dos veículos.

Congresso internacional inédito em Pernambuco

Pernambuco conseguiu tirar do eixo Rio-São Paulo o Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, considerado o maior do segmento na América Latina. Gustavo Escobar, sócio fundador do Escobar Advocacia e integrante do comitê que está organizando o evento, adianta que “Os desafios da Inteligência Artificial sobre o uso de conteúdos criados por terceiros” será um dos assuntos mais debatidos. O evento acontecerá em Porto de Galinhas, em agosto.

Intertotal

Durante o evento que será realizado no dia 11 de abril, às 17h no Moinho Recife, a Intertotal, que está completando 30 anos de mercado, irá apresentar seu novo braço de fomento de negócios para empresários que querem abrir ou fortalecer sua atuação no Nordeste. Jackeline Galvão, CEO da agência, explica que se trata do Portal do Nordeste, uma grande rede de parcerias para fazer conexões empresariais e gerar negócios com mais de 56 milhões de consumidores da região.

Môredas

A Morêdas, marca responsável pela sinalização de vias da cidade com placas indicativas que agregam mensagens publicitárias, lançará sua nova identidade visual e anuncia a primeira galeria de rua em postes. As obras de artistas pernambucanos, selecionadas em edital, poderão ser vistas na Rua Almirante Tamandaré, em Setúbal. Ao todo, são 18 postes indicativos que exibirão obras de arte, apresentando seus autores e autoras.



