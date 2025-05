Com Renegade Willys, Stellantis celebra 10 anos em Goiana

A- A+

Desde que iniciou suas operações, em abril de 2015, a unidade da Stellantis em Goiana colocou o estado de Pernambuco entre os protagonistas da indústria automotiva, com 1 milhão e 300 mil SUVs produzidos. O Jeep Renegade, com mais de 530 mil unidades vendidas, lidera essa trajetória e consolidou-se como o SUV compacto mais vendido da década no Brasil. Ele foi escolhido como símbolo das comemorações e terá direito a uma edição especial limitada a 1.010 unidades.

A edição especial dos 10 anos resgata a herança do lendário Jeep Willys, reforçando o apelo off-road da marca. Lançado durante a Segunda Guerra Mundial, o Jeep Willys é considerado o precursor dos utilitários esportivos modernos e um ícone global. Criado originalmente para uso militar, após o conflito sua popularidade cresceu também entre civis.

O impacto da montadora Stellantis em Goiana vai além da produção. O complexo emprega mais de 13 mil pessoas, direta e indiretamente, e impulsionou a economia regional ao atrair 38 fornecedores diretos para seu polo pernambucano, além de ter estimulado centros de inovação, como o Software Center da Stellantis no Recife. O sucesso do Renegade abriu caminho para a nacionalização de outros modelos — Compass e Commander —, tornando Goiana referência no grupo global.

O desafio da montadora, nos próximos anos, será se adequar ao fim dos incentivos fiscais, que vão diminuir gradativamente até 2032, como mostrou a matéria de Angela Fernanda Belfort no Movimento Econômico. Para enfrentar a situação, o presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano, disse que a companhia está se empenhando para trazer mais fornecedores, tecnologia e automação — fatores que diminuem o custo da produção local e aumentam a competitividade da planta pernambucana.

A Stellantis anunciou, no ano passado, que vai fazer um investimento de R$ 13 bilhões na fábrica de Goiana entre 2025 e 2030. Segundo Cappellano, o investimento também vai contribuir para aumentar a competitividade da planta local. Hoje, a unidade de Goiana tem custo logístico maior do que o custo da produção.

Software pernambucano

O Software Center da Stellantis, localizado no Bairro do Recife, tem papel crucial no desenvolvimento de tecnologias embarcadas. É ali que se desenham soluções como sistemas de infotainment e calibração de motores, reforçando a vocação digital do estado.

Tecnologia de ponta

O Jeep Renegade 10 Anos Willys traz um pacote robusto de tecnologia: central multimídia com espelhamento sem fio, painel digital, seis airbags, frenagem autônoma e teto solar panorâmico. O preço de lançamento é de R$ 185.990 e o modelo será vendido em cinco opções de cor.

Santander

O Santander inicia nesta terça-feira uma série de encontros estratégicos no Recife com empresários e investidores. A primeira reunião será às 12h, com foco em soluções de transacionalidade para o setor corporativo. Um segundo evento, na quinta-feira (15), contará com a economista-chefe do banco, Ana Paula Vescovi. Ela apresentará, das 9h às 11h, no Hotel Atlante Plaza, um panorama sobre macroeconomia e reforma tributária.

Futuro do Trabalho

O Conexão REC’n’Play discute nesta sexta-feira (16) o futuro do trabalho. Promovido pela Ampla, Porto Digital e Sebrae, reunirá Silvio Meira, Pierre Lucena, Pollyanna Cavalcanti e Patricia Raposo em torno do tema. O evento vai acontecer no dia 16 de maio, às 9h30, no Auditório do Porto Digital.

Malu Finanças

A jovem escritora Malu Lira, de 15 anos, chega ao Recife na próxima sexta (16), para palestras e encontros com gestores de escolas públicas e privadas da região, como parte da programação da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), promovida em todo o país com o objetivo de incentivar hábitos financeiros mais conscientes.

