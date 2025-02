A- A+

Energia Com sistema de armazenamento, HCP projeta economia de R$ 600 mil O HCP integra a iniciativa Conta do Bem Neoenergia

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) recebeu um sistema de baterias para armazenamento de energia, tecnologia ainda pouco utilizada no Brasil. A iniciativa, promovida pela Neoenergia Pernambuco. Além de reduzir custos, o sistema de baterias amplia o uso de fontes renováveis de energia pelo hospital.

Os investimentos do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia no HCP totalizam R$ 4,9 milhões, sendo R$ 3,5 milhões referentes ao conjunto de baterias e outros R$ 1,4 milhão destinados à usina solar, que foi instalada que em 2023 no hospital. O projeto contou ainda com a parceria da Agência Alemã de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), responsável pelo projeto básico e comissionamento.

A entrega oficial do novo conjunto de baterias ocorreu na semana passada. O superintendente do HCP, Sidney Neves, recebeu o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, e outros diretores.

“A parceria com a Neoenergia Pernambuco tem sido essencial para o HCP, que, como hospital filantrópico, enfrenta desafios diários. Com a instalação da usina solar, a substituição de lâmpadas por LED e agora a bateria de íon-lítio, conseguimos reduzir significativamente nossos custos com energia, permitindo maior investimento no cuidado aos pacientes, nossa principal missão”, destacou o superintendente geral do HCP, Sidney Neves.

Economia do HCP

O sistema de armazenamento permite suprir cerca de 80% da demanda de energia da unidade no horário de pico, reduzindo a necessidade em até 400 quilowatts (kW) nesse período e gerando uma economia anual aproximada de R$ 600 mil na conta de luz do hospital.



A tecnologia viabiliza essa economia ao armazenar energia nos horários de menor custo e consumo (como durante a madrugada) e disponibilizá-la nos períodos de maior demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN), entre o final da tarde e o início da noite dos dias úteis, quando as tarifas são mais altas.

“A Neoenergia conhece o trabalho do HCP e busca viabilizar alternativas para reduzir seus custos com energia. A economia gerada pela usina solar e pelo sistema de baterias permitirá que a instituição destine mais recursos para a assistência aos pacientes”, afirmou João Paulo Rodrigues, diretor de RIG da Neoenergia.

Conta do Bem

O HCP integra a iniciativa Conta do Bem Neoenergia, projeto criado pela concessionária para reunir ações solidárias vinculadas à conta de energia. Por meio dele, consumidores podem fazer doações ao hospital diretamente nas faturas de energia. Para contribuir, basta acessar o site do HCP (www.hcp.org.br/contadobem) e preencher o formulário de adesão. Os valores, entre R$ 1,00 e R$ 10,00, são automaticamente incluídos nas contas de energia dos meses seguintes.

