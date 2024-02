Com Super Sale, Recife Outlet promete mais descontos

A- A+

Uma superpromoção começa nesta quinta-feira (22) no Recife Outlet: a Super Sale. Os descontos podem chegar a 70%. São mais de 70 lojas de grifes nacionais e internacionais que participam da promoção, como Levi’s, Lacoste, Boss, Calvin Klein, Hering, Aramis, Reebok, Kipling, Tommy Hilfiger, Carmen Steffens, Polo Wear, Morena Rosa, entre outras.

Segundo o superintendente Marco Sodré, vários fatores permitem aos lojistas darem descontos o ano todo. Um deles é o baixo custo operacional – outlets não têm elevadores, escadas rolantes e ar condicionado, pois são centros de compras abertos, em formato de alamedas. Outro fator é que, em geral, as lojas são das próprias fábricas.

Por natureza, os outlets são locais que oferecem descontos o ano todo. Contratualmente, os lojistas são obrigados a dar descontos de no mínimo de 30% em 70% das peças. “Por isso, dizemos que, na Super Sale, é desconto sobre desconto”, diz Sodré. O Recife Outlet fica no KM 22 da BR-232.

Mercado em crescimento

De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2023-2024 da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), o setor de outlets registrou recorde de faturamento em 2023, atingindo R$ 194,7 bilhões. Um crescimento de 1,5% em comparação ao ano anterior, quando o setor movimentou R$ 191,8 bilhões. O resultado também superou a marca de 2019, a maior até então, com R$ 192,8 bilhões faturados.

Este é o maior valor já registrado pelo segmento, e isso mesmo diante das dificuldades macroeconômicas enfrentadas pelo país durante o período. Em outras palavras, o setor recuperou as perdas provocadas pela pandemia da convid-19.

“O conceito dos outlets é conforto com preço reduzido”, ressalta o superintendente Sodré. Segundo ele, ficou no passado ter que garimpar em galpões desconfortáveis por descontos. O Brasil já tem 14 outlets.

Nos outlets, o lojista expõe as peças da estação anterior, as novidades e ainda as peças MFO (made for outlets), que são feitas para vender nestes locais, a preços mais competitivos. “Poder expor o que sobrou da estação anterior é importante, porque mercadoria parada na loja é perda de dinheiro”, lembra Sodré. Esses fatores justificam o crescente interesse dos lojistas pelo espaço. Em 2024, mais três outlets devem ser inaugurados no Brasil.

Frequência de compras

Dados de outra pesquisa, desta vez da Privalia MindMiners, diz que em 2023 a média de frequência de compra em outlets no Brasil foi de 4,3 vezes ao ano. No entanto, 20% dos entrevistados, de um universo de 1.400 pessoas, afirmaram adquirir peças uma vez por mês. A média é maior entre consumidores de 25 a 34 anos (23%) e cai para 11% entre pessoas com mais de 55 anos.

Nesse contexto, considerando a última aquisição, padrão e intenção de compra, o ticket médio de gastos é de R$ 610,00 a R$ 680,00, mas varia entre R$ 800,00 a R$ 1.200,00 entre pessoas de 45 a 54 anos.

Resultados do Recife Outlet

O Recife Outlet comprova a tendência de alta no setor. Em dezembro passado, registrou aumento recorde de 40% nas vendas em relação ao ano anterior. Em janeiro, na tradicional liquidação do início do ano, o Verão OFF, as vendas cresceram 12%, em relação ao mesmo período de 2023.

