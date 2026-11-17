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O Brasil poderá enfrentar dificuldades para reduzir a inflação e os juros em 2027, mesmo que consiga melhorar seus indicadores internos. Parte desse risco vem do exterior, especialmente dos Estados Unidos, onde dois fatores podem influenciar a economia mundial: o conflito com o Irã e o ritmo dos investimentos em inteligência artificial (IA).

O economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira, apresentou, nesta segunda-feira (16), quatro cenários para o próximo ano. A análise combina duas possibilidades para cada fator: acomodação ou prolongamento da guerra e investimentos fortes ou enfraquecidos em IA.

No primeiro cenário, o conflito perde intensidade e os investimentos em inteligência artificial continuam elevados. É uma combinação relativamente favorável ao Brasil. A menor pressão sobre o petróleo ajuda a conter a inflação, enquanto a expansão tecnológica sustenta a economia americana e a demanda internacional. Ainda assim, os investimentos podem pressionar preços e juros nos Estados Unidos.

No segundo cenário, a guerra perde força, mas os investimentos em IA desaceleram. O petróleo tende a oferecer menos riscos à inflação, porém a economia americana pode crescer menos. Para o Brasil, isso significa algum alívio nos preços, acompanhado de menor estímulo à atividade econômica.

O terceiro cenário reúne guerra prolongada e investimentos fortes em IA. Nesse caso, o petróleo mais caro pressiona combustíveis, transporte, fertilizantes e alimentos. Ao mesmo tempo, a expansão tecnológica mantém a economia americana aquecida. O resultado pode ser uma inflação mais resistente nos Estados Unidos, levando o banco central americano a adiar cortes de juros. Isso dificulta a redução da Selic no Brasil.

O quarto cenário é o mais preocupante: guerra prolongada e investimentos enfraquecidos em IA. O Brasil enfrentaria simultaneamente a alta dos custos de energia e a perda de dinamismo da maior economia do mundo. Seria uma combinação de inflação mais elevada e crescimento mais fraco.

A análise mostra por que acontecimentos aparentemente distantes podem chegar ao orçamento das famílias brasileiras. Petróleo caro encarece a produção e o transporte. Juros americanos elevados podem pressionar o dólar, tornando importações mais caras. E uma economia mundial menos dinâmica reduz oportunidades de negócios.

Assim, a trajetória da Selic em 2027 dependerá não apenas das decisões tomadas no Brasil, mas também dos rumos da geopolítica e da tecnologia.

Concurso de startups

Estão abertas, até 7 de dezembro, as inscrições gratuitas para o Concurso Nacional de Startups, promovido pela WSA Comunicação & Marketing em conjunto com a Business Connection Expo, que será realizada em fevereiro de 2027, no Recife. A competição distribuirá R$ 21 mil em prêmios e terá participação limitada a 100 startups de todo o país. Entre os requisitos estão CNPJ ativo há pelo menos seis meses, produto mínimo viável (MVP) validado, tração comprovada, faturamento anual de até R$ 500 mil e ao menos um sócio com dedicação integral ao negócio.

Expansão em AL

A construtora pernambucana Eternné apresenta, nesta quarta-feira (18), às 17h, o Ykaruá Wellness Home, seu primeiro empreendimento em Alagoas. Localizado na Praia de Peroba, em Maragogi, no litoral norte do estado, o projeto marca uma nova etapa da expansão da empresa para além de Pernambuco. A iniciativa amplia a presença da construtora no mercado imobiliário do Nordeste, com um empreendimento voltado ao conceito de bem-estar.

Novas lojas

O Shopping Guararapes, que acaba de completar 33 anos de funcionamento, amplia seu mix de lojas e serviços. Entre as novidades está a You.com, inaugurada recentemente. Neste mês, o centro de compras também recebeu uma unidade do Magazine Luiza. No segmento gastronômico, as novidades incluem a chegada do restaurante Azougue e da Ganashe, reforçando as opções de alimentação e a diversificação das operações do empreendimento.

Solução inclusiva

O VagasLumIN, projeto de tecnologia voltado à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, conquistou o terceiro lugar no Demoday KickOff 2026. A iniciativa foi desenvolvida por seis estudantes do primeiro período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Tiradentes (Unit). A votação ocorreu no Paço Alfândega, durante o REC’n’Play. Agora, os estudantes buscam apoio para transformar a proposta em aplicativo, com lançamento inicial em Pernambuco e posterior expansão nacional.

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