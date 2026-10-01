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Coluna Movimento Econômico Como o M&A acelera o crescimento e ajuda na sucessão de empresas familiares M&A pode ajudar a equacionar a saída de sócios ou desinteresse de herdeiros pela atividade, mas também oferece muitas oportunidades de expansão

Quanto tempo uma empresa levaria para conquistar um mercado, desenvolver uma tecnologia ou ampliar sua carteira de clientes? Quanto desse percurso poderia ser encurtado por uma aquisição ou parceria? A provocação dos advogados Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli ocorreu durante o II Fórum de Negócios Familiares, organizado pelo multi family office Legend Capital e pelo escritório Huck Otranto Camargo Advogados, de São Paulo, na última quarta-feira (30), no Recife.

O evento foi organizado por Romero Maranhão Neto, representante da nova geração de famílias empresárias pernambucanas. Para ele, o ambiente econômico atual amplia os riscos para empresas familiares que não estejam preparadas para enfrentar períodos de crise.

E foi diante de várias dessas famílias empresárias, que os palestrantes apresentaram as operações societárias como ferramentas para acelerar o crescimento, resolver conflitos e garantir a continuidade dos negócios. M&A, sigla em inglês para fusões e aquisições, pode ajudar a equacionar a saída de sócios, o desinteresse de herdeiros pela atividade e divergências sobre os rumos da companhia, entre outros problemas.

Mas, o M&A não serve apenas para resolver problemas: também amplia oportunidades. Para quem pretende crescer com recursos e estruturas próprios, a recomendação é comparar investimento, prazo e riscos com os envolvidos na aquisição de uma operação já estabelecida. Essa análise vale para ampliar a participação de mercado, entrar em outras regiões, diversificar produtos e incorporar serviços ou tecnologias.

As possibilidades abrangem a compra de participações minoritárias, ativos e carteiras de clientes, a formação de sociedades para projetos conjuntos e a incorporação de competências.

Com duas décadas de atuação em M&A, Falcão destacou o tempo como variável central da decisão empresarial. Adquirir uma companhia com clientes, produtos, equipe e presença no mercado pode encurtar muitas etapas de um negócio.

O advogado também alertou para a dependência de fornecedores tecnológicos. Se uma solução é essencial ao negócio, avaliar quem a controla e os efeitos de uma eventual mudança de proprietário integra a análise estratégica.

Para quem vende, a operação pode liberar recursos para projetos, permitir a saída de familiares e reorganizar a composição acionária. A venda de participações pode acomodar interesses distintos entre herdeiros e preservar a atividade. Já a alienação de ativos ou unidades gera liquidez e permite concentrar esforços no negócio principal. A entrada de investidores pode combinar capital para expansão com novas estruturas de gestão e governança.

Amanda Guazzelli alertou para a importância da participação de assessores jurídicos desde o início das negociações, a fim de contemplar responsabilidades, riscos e mecanismos de solução de divergências, além de preço e condições de pagamento.

Falcão recomendou acordos de sócios e uma governança compatível com as necessidades da empresa. Um conselho consultivo pode contribuir para a avaliação do mercado e das decisões estratégicas.

Mas são os contratos o grande segredo do negócio. Se malfeitos, vão gerar problemas adiante. Se bem-feitos, podem ser esquecidos na gaveta.

Vida60+Expo

O aumento da longevidade traz desafios para a sociedade e diferentes setores do mercado. O Vida60+Expo discutirá essas mudanças em sua terceira edição, de 21 a 23 de outubro. O evento integra a HospitalMed 2026, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A programação abordará ambientes, trabalho, saúde e tecnologia para uma sociedade longeva. O debate se conecta à Década do Envelhecimento Saudável 2021–2030, iniciativa da ONU liderada pela OMS.

Encontro Executivo

O Senac PE reúne, no dia 1º de outubro, gestores e lideranças empresariais do setor da saúde para debater como a Inteligência Artificial está redefinindo os modelos de negócio do setor, no HealthMeeting PE. O evento terá palestra do pesquisador e mentor Guilherme S. Hummel, com mais de 32 anos de atuação em Digital Health, e apresentação de case de sucesso pelo Chief Information Officer (CIO) do Hospital do Coração (Hcor), Alex Vieira.

FSBR

Com cerca de 10 anos de atuação no desenvolvimento de softwares, produtos e serviços de TI para empresas, a pernambucana FSBR abre, na quarta-feira (07/10), sua segunda unidade no Recife, no Paço Alfândega.

APES

A Agência Higge fará a produção e a execução da SUPER APES, primeira edição de uma feira de negócios da Associação Pernambucana de Supermercados (APES). O evento acontece em julho de 2027, no Recife Expo Center, com mais de 5 mil m² de estrutura, reunindo supermercadistas, fornecedores, executivos e lideranças do setor.

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