Mancha de corrupção na Rnest é difícil de sair como óleo bruto

As recentes notícias envolvendo a Petrobras fragilizam ainda mais o Governo Lula, que vem perdendo popularidade e recorre a contratação de marqueteiros para se comunicar melhor nas redes sócias.

Como se não bastasse o recuo de 33,8% no lucro líquido em 2023 e a péssima repercussão diante da mudança na política de distribuição de dividendos extraordinários, que levou a uma perda de R$ 55,3 bilhões em seu valor de mercado num único dia, a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), situada em Suape, agora trazem de volta o fantasma da Lava Jato.

Entre os vencedores da licitação para a construção de uma segunda unidade de refino com capacidade de produzir 145 mil barris de diesel por dia, estão as construtoras envolvidas no esquema de corrupção do Petrolão, investigado pela Polícia Federal. Por meio de empresas filiadas, Andrade Gutierrez e Novonor (ex-Odebrecht) venceram com vários lotes avaliados em R$ 3,7 bilhões e R$ 5 bilhões, respectivamente.

Além da conclusão do chamado Trem 2, o Projeto RNEST prevê a construção da primeira unidade SNOX do refino brasileiro, que será responsável por transformar óxido de enxofre (SOx) e óxido de nitrogênio (NOx) em um novo produto para comercialização.

Quando anunciou o investimento na Rnest, no começo do ano, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, disse que seriam investidos entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões até 2028, nesta fase de expansão. Mas a conta já supera os R$ 15 bilhões.

Além da Consag, da Andrade Gutierrez, e da Tenenge, da Novonor, venceram o certamente a Conenge, com lotes avaliados em mais de R$ 4,1 bilhão, e a Construcap, com preço superior a R$ 2,5 bilhões.

O mercado é livre, as empresas estão autorizadas a concorrer em leilões, mas a mancha deixada pela Lava Jato, como óleo cru, é difícil de sair. De todo modo, há agora uma oportunidade para se contar uma nova história. Vamos acompanhar a narrativa.



Bom resultado no Polo Têxtil

A 38ª Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP), promovida conjuntamente pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e Sebrae, já tem data para acontecer: será entre 29 a 31 de julho. Ontem, os realizadores divulgaram o resultado da 37ª RNMP, realizada no começo de março. A edição ultrapassou a meta de R$ 24 milhões, o maior faturamento das edições outono/inverno da história do evento.



Descarte consciente

Para combater descartes negligentes de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que podem contaminar o solo, a água e o ar, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), disponibiliza pontos de recebimento dedicados em diversos bairros de várias cidades do Brasil. Para consultar o mais próximo, é só entrar no site https://abree.org.br/pontos-de-recebimento.



IR de brasileiros no exterior

Quem está deixando o país ou se tornou não residente (mais de 183 dias fora do território brasileiro) deve ter atenção ao declarar o Imposto de Renda, alerta a advogada Renata Escobar. “A não apresentação da Comunicação de Saída Definitiva do País e da Declaração de Saída pode acarretar a tributação de rendimentos no Brasil, mesmo para aqueles obtidos no exterior”, diz a sócio do escritório Escobar Advocacia.



