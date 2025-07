A- A+

Coluna Movimento Econômico Concessão da Compesa em risco com impasse na Alepe A análise é do secretária da Casa Civil, Túlio Vilaça, em entrevista ao podcast do Movimento Econômico, sobre bastidores da concessão da Compesa

O embate entre o Governo de Pernambuco e a Assembleia Legislativa em torno da aprovação de novas operações de crédito, que somam R$ 3,2 bilhões, pode ter reflexos diretos sobre a concessão parcial da Compesa. A informação é do secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, em entrevista exclusiva ao podcast do Movimento Econômico. Ele e o secretário de Projetos Estratégicos, Marcelo Bruto, falam dos bastidores do modelo de concessão. O conteúdo está disponível no canal do Youtube do portal (acesse aqui).

Deputados da oposição condicionam a aprovação a explicações em torno da aplicação de R$ 9,2 bilhões já autorizados desde 2023. Em resposta, o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, afirma que nem toda autorização implica tomada imediata do empréstimo. Segundo ele, o governo precisa manter uma margem de manobra para aproveitar a janela de oportunidade, enquanto o Estado está com a classificação de capacidade de pagamento (Capag) B+, o que permite contar com aval da União.

O governo argumenta que parte da infraestrutura de produção de água está sendo integrada à jornada da futura concessionária, o que exige planejamento financeiro articulado.

Túlio Vilaça ressalta que as verbas, quando captadas serão direcionadas principalmente a obras estruturantes, sobretudo na área hídrica, como adutoras, barragens e saneamento rural, como contrapartida estadual para a concessão da Compesa. O atraso dessas obras impacta a capacidade de oferta de água e gera insegurança aos investidores interessados na concessão, podendo atrasar o cronograma de universalização dos serviços definido pelo Marco Legal do Saneamento Básico.

Missão China 2025

Recife sedia, no próximo dia 9, o lançamento da 9ª Missão China Teleport, que neste ano tem como tema “Inovação, Sustentabilidade e Conexões Globais – O Futuro Passa por Aqui”. A iniciativa, que será apresentada no espaço da Softex, no Recife Antigo, destaca o papel da China como protagonista global em setores estratégicos como inteligência artificial, cidades inteligentes, energias renováveis e transformação industrial. A missão tem o objetivo de conectar empresas brasileiras a oportunidades concretas no maior ecossistema econômico do século XXI, reforçando a integração entre negócios, cultura e cooperação estratégica.

Wine Concept expande

A distribuidora de vinhos Wine Concept Brasil completa, neste domingo, dia 06 de julho, seis anos de atuação no mercado brasileiro, consolidando-se como uma referência no segmento. Com sede no Recife, a distribuidora expandiu sua presença para outros estados, com filiais na Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Na Paraíba, a empresa fechou uma parceria com a Nordil, um dos maiores distribuidores daquele estado; e ampliou a atuação em Alagoas e Sergipe com a Distribuidora Mafrios.

Nova fase na propaganda

O mercado publicitário de Pernambuco se reúne nesta terça-feira (8), no Novotel Marina, para a posse da nova diretoria do Sinapro-PE e o lançamento do Movimento Cria PE 2025. Lelê Carvalho (Trio Comunicação) assume a presidência ao lado de Ricardinho Lira (Avesso Propaganda), que será o vice, sucedendo Daniel Queiroz (Ampla). A entidade representa mais de 50 agências e cerca de 80% do faturamento do setor formal no estado, que gira em torno de R$ 450 milhões.

Pesqueira digital

O município de Pesqueira, no Agreste pernambucano, se prepara para aderir ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), iniciativa que marca sua entrada na jornada da transformação digital. Com mais de 50 mil habitantes, a cidade se une a Gravatá e Olinda nesse movimento. A primeira reunião entre a gestão municipal, a ATI e a Secretaria Executiva de Transformação Digital na última quinta-feira, com foco em apresentar os benefícios do SEI e alinhar os próximos passos para formalização da parceria.

Oportunidade fiscal

Com a iminente reforma tributária, contribuintes têm uma chance estratégica de antecipar o planejamento patrimonial e sucessório por meio do Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários (PERC-IDC). A advogada Fabiana Nunes destaca que a iniciativa permite quitar débitos do imposto sobre heranças e doações com até 10% de desconto à vista ou parcelar em até 10 vezes sem juros. A alíquota do IDC foi reduzida para 1% em doações até R$ 317,4 mil e 2% acima desse valor.

Leia também no Movimento Econômico:

Concessão da Compesa prevê aplicação de 80% dos recursos em 5 anos

Fernando de Noronha terá sistema de esgotamento sanitário ampliado

Veja também