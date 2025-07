Concessão da Compesa prevê aplicação de 80% dos recursos nos 5 primeiros anos

A- A+

O Governo de Pernambuco apresentou a empresários pernambucanos os detalhes da concessão parcial dos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário operados atualmente pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). A ação, um estímulo à formação de consórcios locais, ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), na sede do Grupo BCI, capitaneada pelo movimento Atitude Pernambuco.

Tratada como uma das iniciativas mais estruturantes em curso no Estado, com potencial de atrair R$ 19 bilhões em investimentos privados ao longo de 35 anos, a proposta foi detalhada pelos secretários Túlio Vilaça (Casa Civil) e Marcelo Bruto (Projetos Estratégicos). Desse valor, R$ 8,2 bilhões são para água e R$ 10,9 bilhões para esgoto. O projeto de concessão de Pernambuco é o segundo maior do Brasil em número de beneficiados (9,2 milhões).

O ponto alto da modelagem é que 80% dos investimentos serão realizados nos cinco primeiros anos e de forma equilibrada por todo o estado. E o desafio maior é não só garantir a cobertura, mas eliminar os rodízios.

O modelo adotado é o de concessão parcial, em que a produção da água – captação e tratamento – permanece sob responsabilidade da Compesa, enquanto a distribuição da água e os serviços de esgotamento sanitário serão transferidos ao concessionário privado. A expectativa do governo é que o leilão na B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo) ocorra em agosto.

Uma das decisões políticas do projeto foi fixar uma outorga menor – estimada em R$ 2,5 bilhões – para dar fôlego ao concessionário e viabilizar os investimentos iniciais. O secretário Túlio Vilaça descartou expectativas de ágio de R$ 10 a R$ 12 bilhões ventiladas na imprensa. O foco é manter o modelo "pé no chão", capaz de atrair players sólidos sem comprometer a execução.

Além disso, o Estado não ficará com nenhum centavo da outorga. O recurso será integralmente destinado à criação de um fundo estadual para investimentos em saneamento rural, resíduos sólidos e drenagem urbana.

Saneamento e saúde pública

A universalização do saneamento em Pernambuco poderá gerar economia de até R$ 90 bilhões em saúde, segundo o governo estadual. Com orçamento anual de R$ 12 bilhões para o setor, o impacto na rede de atendimento será expressivo. Em áreas como o Agreste, onde há deficiência crítica, crianças deixam até de ir à escola por falta de água para o banho. A proposta visa reduzir internações e melhorar a qualidade de vida.

Infraestrutura crítica

Em Pernambuco, há municípios com menos de 20% de cobertura de rede de distribuição de água. O projeto estadual visa universalizar o acesso à água tratada e ao esgoto até 2033, alinhado ao novo marco legal do saneamento. Mesmo onde há água, falta infraestrutura para levá-la às casas. O governo busca acelerar benefícios nas regiões com maior escassez hídrica. A proposta também se ancora em ganhos de eficiência.

Tarifa social e perdas

A concessão do saneamento incluirá tarifa social para quase 600 mil famílias de baixa renda, já contemplada no desenho econômico do projeto. Evita-se, assim, desequilíbrios contratuais e reajustes imediatos. Além disso, espera-se que os operadores privados reduzam a perda de água, que no sistema atual chega a 50%, com aumento do uso de tecnologia para ganho de eficiência. Atualmente, os furtos são os grandes responsáveis por esse quadro.

Blocos e adesão

Pernambuco será dividido em dois blocos de concessão, permitindo maior concorrência entre grupos econômicos. Doze municípios, como Palmares, ainda não formalizaram adesão. A decisão é facultativa, mas há resistência política, segundo o governo. Muitos desses municípios não têm capacidade de investimento ou capilaridade. Em Fernando de Noronha, a concessionária assumirá operação plena da água e esgoto.

Leilão e participação

Com estruturação do BNDES, o projeto passou por cinco audiências públicas e recebeu 1.400 contribuições. A versão final do edital está sob análise do TCE, com previsão de leilão até agosto, na B3. O governo afirma que esta é a concessão mais debatida da história estadual. A proposta tem respaldo de micro e macrorregiões, que delegaram ao Estado a gestão do contrato. Participação social foi intensa, garantem os secretários.

Financiamento e sustentabilidade

Além dos investimentos do operador, o Estado aportará recursos próprios e financiamentos para obras como barragens e adutoras. A Compesa será indenizada com 50% do ágio, equilibrando sua operação após anos de desinvestimento. “Compesa continuará existindo, mas com função ajustada”, disse Marcelo Bruto. O modelo prevê segurança técnica, financeira e regulatória. A meta é transformar a realidade hídrica do Estado.

