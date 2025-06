A- A+

A popularização dos veículos elétricos no Nordeste começa a desencadear um desafio estrutural e regulatório para edifícios residenciais. Com um aumento expressivo nas vendas desses veículos, sobretudo na Bahia, Pernambuco e Ceará, cresce também a demanda por soluções seguras para a recarga domiciliar. No entanto, a ausência de uma legislação federal específica, aliada à infraestrutura elétrica defasada de muitos prédios, tem preocupado engenheiros, juristas e gestores públicos.

Matéria publicada pelo Movimento Econômico mostrou que, em Alagoas, o Ministério Público já acionou o Corpo de Bombeiros para avaliar os riscos da recarga em garagens fechadas. O alerta partiu de uma nota técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de Sergipe, que recomenda distanciamento entre veículos durante a recarga ou enclausuramento apropriado, evitando incêndios com potencial destrutivo.

A sobrecarga elétrica também preocupa. Segundo Michelle Palladino, do CREA-AL, edifícios antigos demandam avaliação técnica minuciosa antes de qualquer instalação, com dimensionamento correto da rede e uso de equipamentos de proteção.

Do ponto de vista jurídico, a ausência de normas claras coloca os condomínios em posição vulnerável. Instalações feitas por moradores, mesmo que sem autorização, podem gerar responsabilidade solidária para o condomínio em caso de acidentes, conforme explica o advogado pernambucano Carlos Rangel, especialista em direito condominial.

A pressão por regulamentação e modernização da infraestrutura predial deve aumentar nos próximos meses, à medida que a mobilidade elétrica avança. Dados da ABVE mostram que o Nordeste registrou mais de 14 mil veículos elétricos vendidos apenas no primeiro semestre deste ano, 30% a mais que em 2024, com destaque para Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas.

Noronha em destaque

O Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau (Visite Noronha) realiza no dia 1º de julho, às 18h30, no restaurante Mingus, em Boa Viagem, a primeira etapa do Roadshow “Visite Noronha – Além do Paraíso”. O evento marca uma nova fase na promoção do arquipélago, com foco em sustentabilidade, experiências de alto valor e reposicionamento estratégico como destino de desejo. Será uma noite exclusiva com apresentação de novidades e informações sobre o futuro do turismo na ilha.

Ranking jurídico

O PMZ Advogados integra o ranking Chambers Brazil: Regions 2025 nas áreas de Infraestrutura e Societário/Empresarial no Nordeste. Fundado por Marcelo Pupe Braga, Rodrigo Zirpoli e Gustavo Monteiro, o escritório atua na estruturação jurídica de investimentos e na assessoria empresarial.

Dismorfia financeira

Termo recentemente popularizado pelo New York Times, a “dismorfia financeira” descreve como questões econômicas afetam a autoestima e geram ansiedade diante de comparações sociais. No Brasil, a realidade é preocupante: pesquisa do will bank mostra que 70% dos brasileiros não conseguem definir sua situação financeira de forma positiva. Mais de 60% relatam dificuldades para fechar o mês. O tema desperta interesse crescente entre especialistas em finanças e pode ganhar espaço nas discussões sobre saúde mental e consumo.



Leia também no Movimento Econômico:

Stellantis bate recorde ao exportar 4 mil veículos por Suape

Porto Digital oferece 50 bolsas de graduação para pessoas trans

Veja também