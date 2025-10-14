Conexões Transnordestina chega a Caruaru enquanto ferrovia prepara operações no PI e CE

A- A+

Debate no Agreste discute impactos econômicos e logísticos do trecho Salgueiro–Suape

Com os trilhos da Transnordestina prestes a entrar em operação entre o Piauí e o Ceará, o debate sobre os rumos da ferrovia chega a Caruaru. O município do Agreste sedia, nesta quarta-feira (15), o quinto encontro da série Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, promovida pelo Movimento Econômico com patrocínio da Sudene e do Porto de Suape.

A data não poderia ser mais simbólica: a Transnordestina Logística (TLSA) anunciou que realizará o primeiro transporte de cargas no dia 23 de outubro, ligando Bela Vista (PI) a Iguatu (CE) em um percurso de 580 quilômetros. É o início da fase de transporte comissionado, autorizada pela ANTT, que antecede a operação comercial plena. A previsão é de que, ainda neste mês, seja lançada a licitação do trecho Arcoverde–Custódia, passo essencial para a expansão da ferrovia rumo ao litoral pernambucano.

O evento em Caruaru, que acontece das 9h às 13h, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC), reunirá especialistas, empresários e gestores públicos para discutir os impactos da implantação do trecho Salgueiro–Suape, com foco no polo de confecções e nas oportunidades que a nova rota logística pode trazer para o Agreste.

No coração da região, o debate ganha contornos relevantes. O polo de confecções do Agreste — que reúne cerca de 14 mil empreendimentos e garante renda direta para mais de 100 mil pessoas em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe — pode ser um dos maiores beneficiados pela chegada dos trilhos.

O especialista em transporte e professor aposentado da UFPE, Fernando Jordão, explica que a ferrovia deve reduzir custos logísticos e aumentar a competitividade, porque as empresas vão ganhar nos dois sentidos: será, em média, 30% mais barato enviar produtos acabados até Suape e também trazer matéria-prima para o Agreste.

Para o CEO da Rota do Mar, Arnaldo Xavier, o impacto será direto na dinâmica dos negócios: as vendas online estão crescendo, e isso exige uma logística mais eficiente e moderna. A ferrovia representa essa nova etapa para o polo.

Com a operação ferroviária se aproximando e o debate técnico se intensificando, o Conexões Transnordestina em Caruaru chega em um momento-chave para discutir infraestrutura, desenvolvimento e competitividade — temas que prometem redefinir o papel do Agreste na economia nordestina.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.

Gov in Play

Começa nesta quarta-feira (15) a 7ª edição do Gov in Play, maior evento de inovação aberta do setor público de Pernambuco. Realizado no edifício-sede do Banco do Brasil, no Bairro do Recife, o encontro reúne representantes de órgãos públicos, startups, ICTs, academia e sociedade civil, em uma programação voltada à transformação digital do serviço público. Com o tema “Governo em Movimento: Inovação para um Serviço Público Ágil, Digital e Humano”, o evento ocorre paralelamente ao Rec’n’Play, com acesso gratuito mediante inscrição no site govinplay.rec.br. A iniciativa é fruto de parceria entre a Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE) e a Empresa Municipal de Informática (Emprel),

REC´n´Play com cicerone

A Arena de Negócios do festival de tecnologia REC´n´Play, que começa nesta quarta-feira, no Recife, terá uma equipe fazendo cicerone para empresários que querem conhecer startups que estarão ocupando o Museu Cais do Sertão.

ITCMD

Contribuintes de Pernambuco têm até 30 de dezembro de 2025 para realizar doações e transferências de patrimônio com alíquotas menores do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). A partir de 2026, com a entrada em vigor da Reforma Tributária, o tributo passará a ser progressivo, variando entre 2% e 8% conforme o valor real de heranças e doações, como alerta o advogado Ricardo Correia de Carvalho.

Empresarial em Olinda

Olinda ganha um novo espaço corporativo nesta quarta-feira (15), com a inauguração do Empresarial Tereza Moreira, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1510, no Bairro Novo. O evento é promovido por Alberto Moreira, que assinam o novo empreendimento sob a marca TGM Empresarial. O espaço foi projetado para abrigar empresas e escritórios em um dos endereços mais tradicionais e valorizados da cidade, unindo infraestrutura moderna e localização estratégica.

Leia também no portal Movimento Econômico:

Ferrovia pode reduzir em 30% o frete do polo de confecções

Transnordestina avança “na contramão” e pode encarecer produção em PE

Conexões Transnordestina mobiliza setores avícola e automotivo em Belo Jardim

Veja também