Conexões Transnordestina leva a Petrolina debate sobre ramal estratégico para o NE

O projeto, que tem origem na década de 1990, teve os estudos interrompidos em 1992 por falta de recursos. Mas Sudene e UFPE se unem para retoma-los

Ramal da Ferrovia Transnordestina pode atender ao escoamento da produção do Vale do São FranciscoRamal da Ferrovia Transnordestina pode atender ao escoamento da produção do Vale do São Francisco - Foto: Movimento Econômico

Após mais de três décadas desde que foi interrompida, a proposta de construção do ramal ferroviário Petrolina–Salgueiro volta ao centro das discussões. Os estudos de viabilidade da ligação, que integrará o Vale do São Francisco ao entroncamento da Transnordestina, estão sendo retomados graças a uma parceria entre a Sudene e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com previsão de conclusão até o primeiro semestre de 2026. 

Este será o tema central dos debates do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, que o Movimento Econômico realiza nesta quarta-feira (13) no auditório da CDL Petrolina, das 9h às 13h, dentro da programação itinerante que estreou em Salgueiro no fim de julho, ocasião em que a retomada dos estados foi anunciada.

O evento vai reunir autoridades, acadêmicos, técnicos e representantes do setor produtivo para debater traçado, impactos econômicos e detalhes da obra. A construção do ramal é estratégica para facilitar o escoamento da produção agrícola irrigada do Vale, ampliando o acesso a portos como Suape (PE) e Pecém (CE), além de integrar a hidrovia do Rio São Francisco à malha ferroviária nacional.

O projeto tem origem em estudos iniciados na década de 1990, interrompidos em 1992 por falta de recursos. A retomada agora considera as transformações urbanas e econômicas ocorridas nos últimos 30 anos. Com investimento estimado em R$ 3,5 bilhões e conclusão prevista para 2029, o novo ramal da Transnordestina que corta Pernambuco está sob responsabilidade da Infra S.A., que já avança nos projetos básicos, licenciamentos e estudos técnicos. A proposta é transformar Pernambuco em um eixo logístico para o escoamento de produção agroindustrial, mineral e energética, fortalecendo cadeias como fruticultura, gesso, avicultura, mineração e combustíveis.

Entre os debatedores confirmados em Petrolina estão José Farias, diretor da Sudene; Guilherme Cavalcanti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco; Alfredo Gomes, reitor da UFPE; Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas; André Luís Ludolfo, diretor de Empreendimentos da Infra S.A.; e Rafael Viana, professor da Univasf. A mediação será da CEO do Movimento Econômico, Patricia Raposo.

O Conexões Transnordestina prevê sete edições em cidades estratégicas ao longo da ferrovia. Além de Salgueiro e Petrolina, o evento passará por Araripina ´já no próximo dia 15 de agosto, Belo Jardim, Caruaru, São Bento do Una e Recife, sempre com foco nas oportunidades para arranjos produtivos locais e na integração entre empresários, gestores públicos, operadores logísticos e pesquisadores.

Bradesco Saúde cresce no NE
Rio Grande do Norte e Piauí puxaram o crescimento da Bradesco Saúde no Nordeste no primeiro semestre, com altas de 14,5% e 8,2% respectivamente na base de segurados de pequenas e médias empresas. Segundo o superintendente comercial Pablo Guimarães, o desempenho confirma “o potencial da região e sua importância na estratégia da operadora, com investimentos para fortalecer a distribuição e oferecer soluções alinhadas às necessidades locais”. A ação “Meu Primeiro SPG” e a criação de equipes especializadas ajudaram a ampliar em 13% a base de corretores parceiros na região.

Expo Preta no Riomar 
A Expo Preta RioMar chega à 4ª edição de 14 a 17 de agosto no Shopping Riomar com 20 marcas autorais de moda, beleza, arte e decoração, todas ligadas ao afroempreendedorismo. Segundo Thayara Paschoal, gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, a feira fortalece “o compromisso com a equidade racial, valorizando o talento, a criatividade e a potência dos empreendedores negros”. 

Amcham e Somos Uôge 
A Amcham Pernambuco, em parceria com o projeto Somos Uôge, realiza nesta terça-feira (12), das 9h30 às 11h, o evento “Diálogos com Propósito: Empresas que Fortalecem a Transformação Social”, no auditório do Empresarial Isaac Newton, no Recife. A programação, voltada a cerca de 100 líderes e representantes de empresas, inclui palestras e painéis sobre o papel do setor privado nas transformações sociais. Entre os participantes estão Margareth Goldenberg, Lygia Leite, Fernanda Angeiras, João Tavares, Mari Rocha e a jornalista Bianka Carvalho.
 

