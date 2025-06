A- A+

Coluna Movimento Econômico Decisão do Congresso aumenta conta de luz e tensiona economia Com sobra de geração, o Brasil não precisa de energia cara

O Brasil volta a conviver com uma pauta recorrente e preocupante: o aumento no custo da energia. O presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE), Luiz Barata, confirmou que a entidade avalia recorrer à Justiça contra a decisão do Congresso Nacional que derrubou parte dos vetos do presidente Lula ao projeto de Lei das Eólicas Offshore (PL nº 15.097/2025). Segundo a FNCE, a decisão terá impacto direto na conta de luz dos brasileiros, com aumento estimado em 3,5%, o equivalente a R$ 7,88 bilhões por ano durante 25 anos. No total, a fatura pode chegar a R$ 197 bilhões até 2050, onerando consumidores residenciais e a indústria.

Como mostrou o portal Movimento Econômico, o projeto aprovado prorroga por mais 20 anos os subsídios do Proinfa e obriga a contratação de mais fontes como uma térmica a hidrogênio líquido e pequenas centrais hidrelétricas. A crítica da FNCE é clara: o Brasil hoje não precisa dessa energia, que é mais cara. Há sobra de geração, especialmente no Nordeste, onde as energias solar e eólica apresentam custos bem mais baixos. A decisão, além de penalizar o consumidor, pode pressionar a inflação e reduzir a competitividade da indústria nacional.

A Abrace Energia, que representa grandes consumidores, também lamentou a decisão, alertando que o Brasil perde a oportunidade de baratear e descarbonizar sua matriz, comprometendo a competitividade da indústria nacional na transição para uma economia verde. A FNCE deve divulgar nas próximas semanas um ranking dos parlamentares que votaram contra os consumidores de energia.

Ouro no Agreste

A mineradora canadense Pacific Bay Minerals e a gestora britânica Appian Capital Advisory firmaram uma carta de intenção para aquisição integral do projeto Pereira-Velho, em Arapiraca, Alagoas. Estão previstos investimentos de US$ 1,56 milhão na prospecção de ouro no agreste alagoano.

Empreender em Portugal

O crescimento do número de brasileiros que empreendem em Portugal será tema de um webinar gratuito na próxima quarta-feira (25), às 14h. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Treinamento Tributário (IBTT), discutirá os principais desafios e exigências legais para quem deseja abrir negócio no país europeu. A advogada Renata Escobar, sócia do Escobar Advocacia, participa trazendo sua experiência na assessoria a empresas e empreendedores que atuam entre Brasil e Portugal.

Higiene e limpeza profissional

Os players do setor de higiene e limpeza profissional irão se encontrar no dia 26 de junho, na Higicon Experience Nordeste. O sócio da SET Sistemas, Alexandre Reis de Melo, será um dos palestrantes, abordando o tema "Como agregar valor e alavancar novos negócios vendendo melhor". Esta é a primeira vez que a ABRALIMP (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional) promove um evento totalmente dedicado aos distribuidores da região Nordeste. Será no dia 26 de junho, no Hotel Fiesta, em Salvador-BA.

São João dos Sonhos

A Ademicon, maior administradora independente de consórcios do Brasil, com sede em Curitiba, é patrocinadora oficial do São João de Caruaru 2025. A empresa lançou a campanha São João dos Sonhos, destacando a força da tradição nordestina e seu papel na realização de sonhos por meio do planejamento financeiro. A ação inclui um jingle exclusivo e será apresentada no palco do Pátio Luiz Gonzaga, no dia 24 de junho, com regência do maestro Mozart Vieira.

Cachaça

A Cachaça Matuta lança versões em lata de 350ml da linha Matuta Sabores e apresenta o novo Matuta Coconut, uma cachaça saborizada com coco, desenvolvida especialmente para o clima festivo do São João.

