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Coluna Movimento Econômico Conselho de Política Tributária decidirá investimentos da Be8 em Suape Com investimento de R$ 400 milhões, a Be8 quer produzir em Suape o BeVant, biocombustível brasileiro apresentado na Hannover Messe 2026

Empresa avalia investimento de R$ 400 milhões em Suape para produzir o BeVant, biocombustível brasileiro apresentado na Hannover Messe 2026

O projeto da Be8 para instalar em Suape uma unidade de produção do seu biocombustível BeVant deve ser pautado para apreciação na próxima reunião do Conselho de Política Tributária de Pernambuco, com possibilidade de análise e deliberação já nesta sexta-feira, 19 de junho.

O BeVant é apresentado pela empresa gaúcha, com sede em Passo Fundo, como uma solução de transição energética desenvolvida e patenteada no Brasil. A empresa afirma que o combustível foi criado para atender consumidores de grandes volumes de diesel interessados em reduzir emissões no curto prazo. Motores a diesel podem usar 100% do BeVant sem mistura.

A decisão é considerada estratégica para Pernambuco. O investimento é estimado em R$ 400 milhões. A expectativa em torno da reunião é grande porque a definição da política tributária pode pesar diretamente na escolha do local do investimento. Sem uma sinalização competitiva de Pernambuco, o empreendimento pode ser direcionado para outros estados que também disputam projetos industriais ligados à transição energética, como São Paulo e Minas Gerais.

O BeVant foi apresentado na Hannover Messe, maior feira industrial do mundo, como biocombustível capaz de reduzir emissões sem aumentar o TCO, ou seja, o custo total de operação das frotas. Ele foi testado em um caminhão Mercedes-Benz Actros, no campo de provas da Daimler Truck, em Wörth.

Essa apresentação na Alemanha colocou o BeVant em uma vitrine internacional justamente em um momento em que países, empresas e cadeias industriais buscam alternativas para reduzir emissões de carbono sem depender exclusivamente da eletrificação.

Para o estado, a atração do projeto teria peso econômico e simbólico. Além do investimento industrial, a unidade ajudaria a posicionar Pernambuco em uma cadeia estratégica para o país: a produção de combustíveis renováveis para setores que ainda dependem fortemente do diesel, como transporte, logística, máquinas pesadas, operações portuárias, mineração, construção e agronegócio. A capacidade de produção da unidade está estimada em 800 metros cúbicos por dia.

A Be8 encerrou 2025 com lucro líquido recorde de R$ 488 milhões, alta de 2,3% em relação ao ano anterior, e receita líquida também recorde, de R$ 10 bilhões, avanço de 37%. A empresa tem como meta faturamento de R$ 20 bilhões em 2030.

Casa dos Ventos

A Casa dos Ventos está em busca de CO biogênico, e isso deve levá-la a estreitar relacionamentos com o setor sucroalcooleiro do Nordeste. O CO biogênico é uma peça-chave para a produção de combustíveis sintéticos verdes, especialmente e-metanol, combustíveis sustentáveis para aviação e outros derivados do hidrogênio verde. A Casa dos Ventos tem energia renovável. Com essa energia, pode produzir hidrogênio verde por eletrólise. Mas, para transformar esse hidrogênio em combustível líquido, é preciso uma fonte de carbono. É aí que entra o CO biogênico, que vem de fontes renováveis de biomassa.

Cereja do bolo

A Transnordestina Logística (TLSA) assinou ordem de serviço para o ramal ferroviário do lote 11, que vai ser conectado ao terminal de uso privado da Nelog, no Complexo Portuário do Pecém. Os investimentos de R$ 3,6 bilhões contemplam, além do terminal e do ramal, uma esteira para cargas. Tufi Daher Filho, diretor da TLSA, disse a Bruno Brandão, correspondente do Movimento Econômico em Fortaleza, que o terminal é a cereja do bolo do grande projeto de infraestrutura.

Magnum Tires

A Magnum Tires apresenta, nesta quinta-feira (18), soluções para o setor sucroenergético durante o seminário do Gmec, no Recife Expo Center. A empresa levará as linhas Magnum e Invictus, voltadas a caminhões que operam em condições severas, e pneus agrícolas Galaxy, marca líder no mercado americano. A novidade será a MaxSolutions, serviço de gestão de pneus e consultoria para reduzir custos e ampliar a vida útil dos equipamentos.

NE 4.0

A FIEPE recebe, nesta quinta-feira (18), o lançamento do programa Sudene NE 4.0, iniciativa voltada à transformação digital da indústria e à disseminação de tecnologias da chamada Indústria 4.0. A ação será desenvolvida em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

Suape

Suape realiza, até sexta-feira (19), a terceira edição do Hackathon Porto de Suape, no Porto Digital, no Recife. O evento reúne 60 participantes para desenvolver soluções inovadoras voltadas às áreas de meio ambiente e engenharia do complexo.

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