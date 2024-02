A- A+

Vários municípios pernambucanos estão fora do radar de investimentos das construtoras para imóveis que se enquadram nos programas habitacionais Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo federal, e Morar Bem Pernambuco, do governo do Estado. A demanda reprimida por moradia nestes locais mostra que as empresas podem estar perdendo oportunidade de negócios.

Dados da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) apontam que as construtoras já cadastraram 5.717 unidades habitacionais no programa, em 14 municípios.

Cruzando os dados, verifica-se que o número de inscritos na Modalidade Entrada Garantida, do programa Morar Bem, em Palmares (Mata Sul), por exemplo, chaga a 5.037 pessoas. No entanto, não há ali um só empreendimento que atenda à essa classe de consumidores, inserida no MCMV FGTS. Em números de candidatos ao programa, Palmares fica atrás apenas do Recife, com 11.049 inscritos.

A situação se repete em Olinda: 3.418 inscritos para zero lançamentos. Em Petrolina, 4.189 pessoas se inscreveram, mas só 374 imóveis, das 1.836 unidades lançadas, estão disponíveis para os candidatos. Em Jaboatão dos Guararapes também há alta demanda: existem 4.293 inscritos e apenas 720 unidades habitacionais na categoria.

A situação levou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) do Estado, Simone Nunes, a se reunir com os empresários do setor de construção e pedir mais lançamentos. Simone lembrou a eles que não faltará recurso para subsidiar 10 mil famílias por ano na faixa de renda de até dois salários, já que o Plano Plurianual (PPA) prevê mais de R$ 1 bilhão para o Entrada Garantida nos próximos 4 anos, e a Caixa já assegurou a verba para 2024.

O objetivo do governo estadual com o Entrada Garantida é aproveitar todo o orçamento do Fundo de Garantia para habitação em Pernambuco e impactar positivamente o déficit habitacional, hoje calculado em 326 mil moradias.

O governo do Estado tem um orçamento inicial de R$ 200 milhões para a Entrada Garantida, recurso suficiente para beneficiar 10 mil famílias a adquirirem seu primeiro imóvel.

A Entrada Garantida é voltada para famílias de baixa renda que não têm capacidade de poupança para pagar a entrada num financiamento habitacional. Segundo dados da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), o pernambucano que tem uma renda de dois salários precisa ter, em média, R$ 20 mil para complementar a entrada num financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Esse valor já considera o subsídio dado pelo governo federal no programa que financia até 80% do valor do imóvel.



Edital para dragagem em Suape

Governo do Estado republicou ontem o edital para dragagem do canal interno do Porto de Suape, atendendo à solicitação da Dragabras Serviços de Dragagem LTDA para ajustes no certame. Foram retirados do Termo de Referência e do Instrumento Convocatório a comprovação da qualificação técnica profissional na realização de levantamentos hidrográficos, bem como a vedação da possibilidade de participação de Consórcios no certame, entre outros pontos.

Selo Azul Caixa

A Construtora ACLF já conta com três empreendimentos em seu portfólio certificados com o Selo Caixa Azul, que é concedido a habitacionais que seguem as regras do ESG (Ambiental, Social e Governança).

Janela para doações

Está aberta uma janela de oportunidade para doação de imóvel até 29 de fevereiro. Quem quitar o valor total ou a primeira parcela do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ICD) contará com alíquota reduzida de 1%, no caso de doações até R$ 289 mil e de 2% acima desse valor. A informação é do tabelião titular do Cartório Andrade Lima, Filipe Andrade Lima.

Curso de leilão

A advogada Celina Pessoa de Mello ministrará curso de especialização em leilões judiciais, trazendo estratégias para maior lucrativas nos certames e dicas para evitar armadilhas. O curso é on-line e as inscrições podem ser feitas no site do Instituto Luiz Mário Moutinho.

