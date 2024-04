Consultoria da Cambridge inicia expansão no Brasil pelo Recife

A- A+

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG), a primeira e maior empresa global de consultoria dedicada a apoiar famílias empresárias, anunciou sua expansão no Brasil e ela começará pelo Nordeste.

Para avançar na região, a CFEG, que tem sede nos Estados Unidos e escritório em São Paulo, fez uma integração com os consultores Antônio Jorge Araújo e Elane Cabral, que são sócios na Aja Consultoria. Eles agora passam a integrar o quadro de sócios da empresa e vão estar à frente do escritório empresa norte-americana do Recife.

“O memorando de entendimento já foi assinado e no dia 1º de maio as operações locais terão início”, explica Antônio Jorge. Com essa integração, os clientes da AJA passam para a carteira da Cambridge.

A negociação entre as duas consultorias começou em outubro de 2023 e não envolveu transação financeira. A decisão de expandir, de acordo com Roberto Vidal, consultor sênior e sócio na CFEG, atende ao propósito de estar mais perto dos clientes da região.

“Mais do que crescer, queremos atender melhor os nossos clientes do Nordeste. A tecnologia ajuda muito no remoto, mas nosso trabalho tem um lado onde a relação humana faz muita diferença”, assegura.

“O Nordeste foi escolhido pelo potencial de seu mercado, com uma quantidade expressiva de empresas familiares que querem se preparar para o futuro, e também por ter sido mais fácil encontrar consultores que pensem como nós e tenham interesse em comum”, comenta Roberto Vidal.

Fundada em 1989 pelo professor John A. Davis, a CFEG tem equipe de especialistas que atua ao redor do mundo, dedicada a apoiar famílias empresárias na construção do seu futuro ao longo das gerações. A empresa tem como base uma metodologia organizada em três soluções: Consultoria, Educação e Finanças.

Bain & Company

Para a consultoria Bain & Company, a retração global no mercado de private equity nos últimos dois anos não teve precedentes. Valores e volume de transações caíram respectivamente 60% e 35%, a partir dos picos de negócios ocorridos 2021. O valor de saída diminuiu 66%, e o número de fundos encerrados declinou quase 55%.

ExpoISP Brasil

A ExpoISP Brasil – Olinda 2024 vai movimentar o mercado de ISP/Telecom de Pernambuco, nos dias 8 a 10 de maio, no Pernambuco Centro de Convenções. Com a expectativa de público de 15 mil pessoas, o evento tem o objetivo de gerar mais de R$ 50 milhões em negócios. A entrada é gratuita e tem a realização da Start Produções e Eventos e apoio da Evolution Promoções e Eventos.

Ampla

A Ampla anuncia a chegada de Rafael Nântua para o time de diretores de Criação, após temporada em Portugal. Segundo o CEO Queiroz Filho, a nova aquisição faz parte do movimento de reestruturação da agência.

Singapura

O frigorífico da Masterboi em Canhotinho, no agreste pernambucano, conquistou habilitação para exportar para Singapura.

Madri

A novidade para a próxima alta temporada no Recife é o reinício, a partir de junho, dos voos da Azul para a Flórida que estavam suspensos desde março deste ano, e da Air Europa, para Madri, paralisados desde a pandemia.

