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Coluna Movimento Econômico Corrupção 2.0: do cartel das obras ao labirinto financeiro O caso Master revela como a corrupção vem se enredando no tecido político, jurídico, administrativo e social

O Brasil volta a ser sacudido por uma nova onda de corrupção, pouco mais de uma década após a deflagração da Operação Lava-Jato. Se, em 2014, o país descobria um esquema estruturado por grandes empreiteiras que, organizadas em cartel, pagavam propinas a diretores da Petrobras e a políticos em troca de contratos bilionários, agora o epicentro das investigações se desloca para o sistema financeiro — com novos personagens, mas velhas práticas e antigos aliados nas esferas do poder.

A Operação Fallax, deflagrada ontem (25) pela Polícia Federal, aprofunda esse cenário. Com 43 mandados de busca e apreensão e 21 prisões preventivas em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, a investigação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.

A Fallax se conecta diretamente à Operação Compliance Zero, que levou à prisão Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Entre os alvos de maior destaque na Fallax está Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, evidenciando a interligação entre agentes do sistema financeiro e estruturas empresariais sob suspeita.

Na véspera de sua liquidação, o Banco Master havia recebido uma oferta da holding Fictor, em conjunto com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, que propunham um aporte imediato de R$ 3 bilhões e a aquisição das ações de Daniel Vorcaro.

Se a Lava-Jato tinha como foco contratos públicos e propinas diretas, o novo modelo envolve engenharia financeira sofisticada. O Banco Master cresceu oferecendo CDBs com rentabilidade muito acima da média de mercado — chegando a 140% —, atraindo bilhões de reais de investidores, apesar da baixa qualidade dos ativos, usando recursos de novos clientes para pagar os antigos, em uma dinâmica típica de esquema Ponzi ou de pirâmide financeira.

Uma década depois da Lava-Jato — que acumulou cerca de 80 fases, centenas de condenações e recuperação de bilhões de reais —, o país se vê diante de um novo ciclo de corrupção, mais difuso, digital e sofisticado, com uso, inclusive, de criptoativos, evidenciando que o ambiente continua propício à reinvenção de práticas ilícitas.

O caso Master revela como a corrupção vem se enredando no tecido político, jurídico, administrativo e social. A corrupção é um organismo que se alimenta de si mesmo e, quanto mais é exposta, mais se adapta, se reorganiza e ressurge em novas formas. O dado reforça uma constatação incômoda: o Brasil avançou na capacidade de investigar, mas não na de prevenir.

Esse ciclo persistente ajuda a explicar por que o Brasil permanece preso a um paradoxo histórico: o de um país com potencial de crescimento, mas incapaz de transformar esse potencial em prosperidade consistente. Em 2025, o país registrou apenas 35 pontos no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional – numa escala que via de 0 a 100 (quanto menos, pior) , ocupando a 107ª posição entre 182 países, praticamente estagnado em relação ao ano anterior.

O Brasil não tem foco, não planeja seu futuro, não dá oportunidade à base da pirâmide. A corrupção, esse vírus resiliente, tem-nos mantido como o eterno país do futuro, uma nação que está envelhecendo sem enriquecer, gerando uma população descrente e vulnerável a abordagens corruptas.

Mulheres na contabilidade

Em alusão ao Mês da Mulher, o CRCPE realiza nesta sexta-feira (27), a partir das 14h, evento na sede da instituição, no bairro do Prado, no Recife. A programação reúne debates sobre reforma tributária, mudanças trabalhistas, escala 6x1 e Imposto de Renda 2026, com foco em atualização profissional e networking.

Geopolítica e comércio

A primeira edição do The Comex Conference acontece no dia 9 de abril, a partir das 14h, no Teatro RioMar, no Recife. O encontro propõe discutir os impactos da geopolítica nas decisões econômicas e comerciais em meio ao atual rearranjo global.

Construção civil

O II Jantar Anual da Cooperativa da Construção de Pernambuco será realizado nesta sexta-feira (27), às 19h, no Restaurante Adega, no Recife. O evento destaca o papel do cooperativismo na redução da volatilidade de preços e na organização do setor.

Habitação econômica

O Grupo Exata lançou o Bosque dos Camarás, em Camaragibe, com VGV estimado em R$ 135 milhões. O projeto integra programas habitacionais e amplia o acesso à moradia, consolidando a atuação da empresa no segmento econômico.

Moda e qualificação

A partir de maio, o município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, passa a receber cursos gratuitos voltados ao setor de moda, fruto de parceria com o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco, com foco na qualificação de mão de obra.

Cores e tecnologia

A Tintas Iquine participa da Feicon 2026, que será realizada de 7 a 10 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo. O evento reúne os principais players da construção civil da América Latina e será palco para apresentação de soluções com uso de inteligência artificial para personalização de cores.

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