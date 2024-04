Crea-PE articula revitalização da malha da RFFSA

A- A+

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) vem articulando com governos e entidades de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte a revitalização de boa parte do traçado original do ramal ferroviário que cruzava toda região e que era administrado pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), extinta em 2007.

No próximo dia 30 deste mês haverá um encontro em Maceió entre representantes dos Creas estaduais, federações das indústrias e setor empresarial para discutir a elaboração de um estudo de viabilidade a ser apresentado ao ministro dos Transportes, Renan Filho, que inclusive confirmou presença no evento.

Adriano Lucena, presidente do Crea-PE, diz que a região precisa de uma ferrovia ampla e que o custo com desapropriação já está estimado e é relativamente baixo diante dos benefícios que seriam gerados o sob o ponto da geração de emprego e renda. Lucena defende que esta pauta seja tratada agora, quando o PAC assegura verba para a retomada do ramal ferroviário em Pernambuco.

Mas essa verba é escassa. O trecho pernambucano da ferrovia, que vai de Salgueiro a Suape, tem 548 km e 180 deles executados. Para iniciar a retomada da obra, estão assegurados pelo governo federal R$ 450 milhões. A conta fica difícil de fechar quando se sabe que para cada 1 km são necessários R$ 20 milhões. Ao anunciar o PAC, Renan Filho explicou que o governo estuda como será feito o restante do investimento - que pode ser concluído por concessão à iniciativa privada.

A queda na arrecadação em 2023, de 0,12%, e a previsão para o resultado fiscal de 2024 - que saiu de uma estimativa de superávit de R$ 9,1 bilhões para um déficit de R$ 9,3 -, bilhões, não animam muito.

Hospital de Câncer

Ciente das possíveis consequências da Portaria nº 1081/23 sobre a manutenção dos serviços de saúde oferecidos pelo Hospital de Câncer de Pernambuco, como noticiado por esta coluna, a Secretaria Estadual de Saúde mobilizou equipe técnica para estudar alternativas junto ao Ministério da Saúde que garantam a continuidade do atendimento integral aos pacientes.

Masterboi

A Masterboi reuniu os atores da cadeia do gado em sua unidade de São Geraldo do Araguaia (PA), na última quarta-feira, para apresentar o seu Projeto de Rastreabilidade Individual Completa da Cadeia de Bovinos. O modelo estabelece a instalação de brincos eletrônicos em todo os animais e a alimentação de um banco de dados dos bovinos. Desta forma, a Masterboi fará o acompanhamento completo dos animais que adquire.

Leilão

O empresário e pecuarista Ricardo Kuhni realiza o leilão 23º Remate da Coqueiral Nelore RK & Convidados, na Fazenda Coqueiral, em Sairé, com matrizes e reprodutores de Nelore criados no campo. Haverá transmissão ao vivo pelo canal leilonorte.com e remateweb.com.

Di2win

Paulo Tadeu, CEO da Di2win, está na expectativa para receber novas patentes de Inteligência Artificial. Entre os próximos registros, tem propriedade intelectual sobre tecnologias de identificação de assinaturas e um módulo inteligente para geração de documentos sintéticos simulando documentos reais, contribuindo para o aprendizado automático e contínuo do motor de IA do ExtrAIdados.

Dislub

O CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins, anunciou patrocínio ao Clube Náutico Capibaribe. Agora, os três principais times do Estado contam com aporte financeiro para entrar em campo.

