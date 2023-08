A- A+

Desenvolvimento Regional Crescimento do Nordeste impõe desafio por crédito ao BNB A demanda por crédito hoje já é o dobro da capacidade do banco.

O lucro líquido de R$ 918 milhões alcançado pelo Banco do Nordeste (BNB) no primeiro semestre deste ano, é um volume é considerável. Até pouco tempo, o banco lucrava R$ 1 bilhão ao ano, a agora lucra num semestre.

Alguns fatores têm favorecido esse desempenho do BNB, um deles é o próprio crescimento da economia nacional, que ativa a busca por crédito. Mas há outro fator. É algo que os economistas chamam de “convergência”. Ocorre quando economias mais pobres crescerem acima das mais rica, como acontece agora com o Nordeste.

Isso decorre do fato de que a região tem feito o dever de casa. Há por aqui boas políticas públicas e estados com situação fiscal melhor do que outros mais ricos, o que estenderá a “convergência” para os próximos anos e ou décadas, segundo os economistas que estudam a região.

Com ajuda do BNB, muitos nordestinos têm entrado na renda média, não só nas capitais, mas no interior. Nestas áreas, setores de serviço e educação têm puxado o crescimento e isso repercute na oferta de crédito, mesmo diante das altas taxas de juros. A procura por recursos junto ao BNB tem ocorrido, inclusive, em regiões que antes não demandavam do banco, como no Semiárido.

Levantamento recente da consultoria Tendências revelou que o Nordeste (junto com o Centro-Oeste) está puxando o crescimento nacional neste ano, e terá uma taxa de expansão média de 2,7% entre 2024 e 2032, diante da mediana nacional de 2%.

A transição energética faz da região um mercado potencial. Some-se a isso os grandes investimentos que estão chegando para geração do hidrogênio verde. Além disso, a fronteira agrícola do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a transição para uma indústria mais verde, descarbonizada, e os investimentos em infraestrutura vão contribuir para elevar a demanda por crédito junto ao BNB.

Para atender ao volume de novos negócios, o presidente do banco, Paulo Câmara, reforça que o BNB está buscando diversificar sua fonte de recursos, porque o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) não será suficiente. A demanda hoje já é o dobro da capacidade do banco.

Além de parcerias nacionais com o BNDES e Fundo da Marinha Mercante, por exemplo, o BNB está buscado crédito no mercado internacional, impulsionado também pela melhoria em sua nota de crédito. A Fitch a elevou de BB- para BB.

NOTAS

Recifitness

A Recifitness, feira voltada ao setor de academias, será realizada nos próximos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções, em Olinda. O evento vai acontecer no pavilhão de feiras, com cerca de 100 estandes e movimentação esperada de 10 mil pessoas, além de R$ 5 milhões em negócios.

Leilão

O Senai promove leilão público, no próximo dia 22, às 10h, para a venda de um prédio na Zona Oeste do Recife. O imóvel, onde funcionou uma de suas escolas, fica localizado no bairro da Mangueira e tem dois mil m², com área construída de 1,5 mil m². O lance inicial será de R$ 1,9 milhão.



Camarão

O Camarada Camarão inaugurou esta semana em São Paulo sua 22ª unidade. O Grupo Drumattos, dono da marca, há um bom tempo é o maior em alimentação fora do lar de Pernambuco. São 22 Camaradas e 53 Camarão e Cia.

