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Coluna Movimento Econômico Crise do metanol expõe dependência externa e ameaça cadeia do biodiesel no Brasil Distribuidores temem a possibilidade de navios carregados com metanol, inicialmente destinados ao país, serem desviados para mercados mais rentáveis

A atual crise no mercado internacional de metanol expõe uma vulnerabilidade estrutural da economia brasileira: a forte dependência de importações de um insumo essencial para a produção de biodiesel e para diversos segmentos da indústria química. Como mostrou o portal Movimento Econômico, ontem, o preço do produto subiu 80% no Brasil devido ao conflito EUA-Israel-Irã.

Além das dificuldades logísticas, há uma concorrência internacional mais intensa pelo produto. Europa e Ásia passaram a disputar cargas de metanol dos Estados Unidos. O indicador da consultoria Argus para metanol em Paranaguá saltou de cerca de R$ 1.945 por tonelada em fevereiro para R$ 2.580 na última semana.

Distribuidores no Brasil já demonstram preocupação com a possibilidade de navios inicialmente destinados ao país serem desviados para mercados mais rentáveis, pressionando preços e abastecimento nos próximos meses.

Embora o Brasil seja referência global em biocombustíveis, o país praticamente não possui produção doméstica relevante de metanol em escala competitiva. Historicamente, isso ocorreu porque a indústria nacional não desenvolveu uma cadeia integrada baseada em gás natural barato — principal matéria-prima do produto — enquanto países como Estados Unidos, Trinidad e Tobago e nações do Oriente Médio consolidaram grandes polos exportadores.

O principal destino do metanol importado pelo Brasil é a indústria de biodiesel, responsável por cerca de dois terços da demanda nacional. O produto é utilizado no processo químico de transformação de óleos vegetais em combustível renovável. Com o aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel fóssil, o consumo de metanol cresceu rapidamente nos últimos anos. Além do setor energético, o insumo também abastece indústrias de resinas, tintas, solventes, plásticos, móveis e construção civil, tornando sua disponibilidade estratégica para várias cadeias produtivas da economia brasileira.

O cenário reacende o debate sobre segurança energética e industrial no Brasil e abre espaço para oportunidades, especialmente no Nordeste, onde projetos ligados ao gás natural, hidrogênio verde e química de baixo carbono podem estimular a futura produção nacional de metanol verde. Complexos industriais como Complexo Industrial Portuário de Suape e Complexo do Pecém aparecem como potenciais polos dessa nova indústria associada à transição energética.

Trasnordestina

A percepção entre agentes ligados Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Araripe é que o impasse envolvendo decisões técnicas e questionamentos do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o trecho Salgueiro-Suape da ferrovia Trasnordestina decorre da ausência de um grupo de acompanhamento para a obra. Além disso, é preciso clareza sobre quais cadeias produtivas o projeto pretende desenvolver e qual modelo econômico se deseja consolidar no interior nordestino.

G4 Educação

O G4 Educação realiza pela primeira vez em Pernambuco o evento G4 pelo Brasil, no próximo dia 26 de maio, no Recife Expo Center. O encontro deve reunir cerca de 600 empreendedores para discutir estratégias de gestão, marketing, vendas e finanças voltadas às pequenas e médias empresas.

ATI

A ATI-PE institucionalizou a área de Customer Success (Sucesso do Cliente) para fortalecer a gestão tecnológica do Estado e melhorar o acompanhamento técnico oferecido aos órgãos públicos. A iniciativa, segundo o presidente Fred Vasconcelos, pretende tornar a atuação da Agência mais preventiva e integrada.

Distrito Federal

O Urbano Vitalino Advogados amplia sua presença institucional no Distrito Federal com a inauguração de uma nova sede no Lago Sul, em Brasília. Gilvandro Araújo é o sócio e responsável pela operação do Urbano Vitalino na capital federal.

Turnover

Grupo Trino anuncia que reviu os seus processos e conseguiu sair de um "turnover" de 45% para menos de 18% ao ano. O setor logístico tem uma taxa média de cerca de 50% "turnover".

Mercado de capitais

O escritório Bocater Advogados lançou o “Guia FÁCIL – Acesso ao Mercado de Capitais”, publicação que detalha as mudanças trazidas pela Resolução CVM nº 232/25 para companhias de menor porte. O material explica como o novo regime flexibiliza o acesso ao mercado de capitais, reduzindo exigências regulatórias e custos para pequenas e médias empresas.

Supermercados

Levantamento da NEO Estech mostra que supermercados do Nordeste poderiam economizar cerca de R$ 33,5 milhões por ano com uma gestão mais eficiente do consumo de energia com aprovação do PL 1.838/2026, que propõe o fim da escala 6x1. Por outro lado, o estudo alerta que falhas energéticas e problemas operacionais, em um cenário de jornada reduzida sem planejamento adequado, podem elevar as perdas de mercadorias para até R$ 283 milhões no futuro.



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